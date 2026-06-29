Fallece el alcalde de Chercos, el más longevo de España

El municipio almeriense de Chercos llora el fallecimiento de su alcalde, José Antonio Torres, reconocido por ser el regidor en activo de mayor edad de España y una de las figuras más singulares del municipalismo en el ámbito rural.

Torres, que había mantenido su responsabilidad al frente del Ayuntamiento desde 1995, se convirtió en un símbolo de la política local por su cercanía, su continuidad en el cargo y su compromiso con los vecinos de este pequeño municipio del Almanzora que apenas llega a los 300 habitantes.

En los últimos años, su figura había trascendido el ámbito local, tras convertirse en el alcalde más longevo de España.

En los últimos años recibió diversos reconocimientos institucionales y sociales por su longevidad política y su dedicación al servicio público. Entre ellos, la Diputación de Almería le entregó en el año 2025 el Escudo de Oro de la Provincia de Almería.