'La Tribu del Bosque', una obra mágica donde el público ayuda a impedir los planes malvados

'La Tribu del Bosque', un espectáculo de teatro y títeres donde suceden cosas mágicas

La compañía El Señor Sapo está compuesta por Zeleste Merino (Diplomada en Arte Dramático y Educación Infantil) y César Goca (Diplomado en Arte Dramático y Licenciado en Filología Hispánica. Además de mago, formador y creativo. En la actualidad forma parte del profesorado de la Escuela Andaluza de Artes Mágicas dirigida por el Mago Migue y colabora con la Fundación Abracadabra.

Nace para entretener a toda la familia de una forma original y creativa. Para ello, realiza propuestas diferentes y originales que sorprenderán a los más pequeños y también a los mayores. Sus objetivos principales son: enseñar y divertir, fomentando actitudes como el respeto hacia los demás y el medio ambiente, además de despertar el interés por la imaginación. Realiza talleres y actuaciones para entidades públicas y privadas: Orquesta Ciudad de Granada, Corte Inglés, Ayuntamiento de Granada, Festival Internacional de Magia Hocus Pocus, Circuito Educateatro, distintos colegios y bibliotecas de la provincia de Granada.

Ellos hacen teatro para bebés e imparten enseñanzas sobre ciencia, magia y teatro.

El 12 de agosto saltarán al escenario del anfiteatro de Roquetas con la obra 'La tribu del bosque'. Volverán el 27 con 'Maoleta y Acerolo en busca de las semillas de la felicidad' al paseo marítimo de Aguadulce. Y el 28, Juanma Guillo lanzará sus polvitos mágicos en la Urba.

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