Almería se vuelca con el Cristo de la Luz durante su multitudinaria procesión por Dalías

Llegó la jornada más esperada. El Cristo de la Luz de Dalías volvió a salir a las calles del municipio ante la emoción de miles de personas que cada año se congregan para contemplar una procesión que pone el punto final a una de las celebraciones religiosas con mayor tradición de la provincia.

Los actos comenzaron por la mañana con la tradicional misa del Alba, oficiada por Raúl del Águila Gázquez, rector del Santuario del Cristo de la Luz y consiliario de la Hermandad de Dalías. A las diez de la mañana se celebró posteriormente la solemne Misa Mayor dedicada al Cristo de la Luz, presidida por el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y acompañada musicalmente por el Coro Cristo de la Luz. La ceremonia volvió a emitirse por cuarto año consecutivo a través de Canal Sur Televisión.

El templo se encontraba completamente lleno de vecinos y peregrinos que acudieron a cantar las tradicionales salves ante su Cristo. La celebración contó también con la presencia de autoridades civiles y militares, entre ellas el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la diputada provincial María Luisa Cruz, quienes compartieron la jornada con los vecinos y con las personas que cada año se desplazan hasta la iglesia de Santa María de Ambrox para rendir homenaje a la imagen.

Uno de los momentos más intensos llegó a las una de la tarde, cuando la imagen del Cristo de la Luz fue trasladada desde el altar mayor hasta su trono. Los trabajos fueron realizados por profesionales del Consorcio de Bomberos del Poniente. Desde la parroquia explicaron que este gesto permite acercar la imagen a los fieles, que esperan el momento con las manos levantadas hacia el Cristo, dejando una de las estampas más características de esta celebración.

Antes de iniciar el recorrido procesional, los costaleros colocaron simbólicamente sus pañuelos sobre las andas mientras sonaba el himno del Cristo. Al mismo tiempo, las campanas comenzaron a repicar y el estruendo de los cohetes se mezcló con las salves y los vivas que los devotos dedicaban a la imagen.

La mañana de devoción dio paso a unas horas de descanso en las que vecinos y visitantes aprovecharon para reponer fuerzas y compartir el ambiente festivo antes de afrontar una tarde que volvería a estar marcada por la intensidad de las celebraciones.

Durante la tarde, las peñas encargadas de los cohetes mantuvieron una intensa actividad que anticipaba la llegada de uno de los momentos más esperados. La pólvora forma parte esencial de esta tradición y vuelve a acompañar cada año las muestras de devoción de los miles de fieles que participan en las fiestas.

Antes de la procesión volvió a celebrarse una ceremonia religiosa. La misa de la tarde estuvo presidida por Manuel Cuadrado Martín, sacerdote natural del municipio y vinculado estrechamente a las tradiciones de Dalías. Después de la eucaristía tuvo lugar la suelta y elevación de globos desde el balcón del Ayuntamiento, una tradición que volvió a llenar el cielo de color y que despertó especialmente la ilusión de los más pequeños. Desde la parroquia señalaron que los globos utilizados son completamente biodegradables para reducir su impacto sobre el medio ambiente.

A las ocho y media de la tarde comenzó finalmente la procesión del Cristo de la Luz por las calles de Dalías. La salida se produjo ante una plaza abarrotada de fieles y la imagen inició su recorrido por el itinerario habitual, acompañada en todo momento por miles de personas que expresaron su devoción mediante cánticos, alabanzas y muestras de emoción.

La parte musical de la procesión corrió a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas del Santísimo Cristo de la Expiración de Huéscar y de la Agrupación Musical de la Asociación Músico Cultural Daliense, que acompañaron el paso durante el recorrido.

La noche volvió a estar marcada por la intensidad de la devoción y por una celebración que puso el cierre a nueve días de actividades y festejos dedicados al Cristo de la Luz, dejando las calles de Dalías repletas de vecinos y visitantes hasta el último momento.