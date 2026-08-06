POLÍTICA

José Demetrio Rodríguez se presenta a las primarias del PSOE de Roquetas para ser candidato a alcalde en las elecciones municipales de 2027

Ya fue concejal socialista en Vícar hasta 2003

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

José Demetrio Rodríguez postula su candidatura en las primarias del PSOE de Roquetas

En septiembre tendrá lugar el trámite de partido que permitirá elegir al cabeza de lista socialista y su equipo para concurrir a los comicios municipales de 2027.

José Demetrio habla de un proyecto claro, contundente y de cambio en el que ha incluido a antiguos ediles de esta formación.

Su idea es realizar modificaciones estructurales en la localidad, con remunicipalización de servicios privatizados que funcionan mal además de ser costosos. Su idea contempla, también, la vivienda pública, la continuidad de la Guardia Civil, y más.

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