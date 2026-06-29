Recuperan 12 caracolas en peligro de extinción que estaban a la venta en un mercadillo

Agentes pertenecientes al Área de Medio Ambiente de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han recuperado 12 caracolas que se vendían en un puesto del rastro situado en el Parque Nicolás Salmerón en Almería.

La colaboración ciudadana ha sido crucial al denunciar la comercialización de varias especies marinas protegidas. Una de estas especies son las conchas (Charonia lampas), incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, clasificadas como especies vulnerables y que son conocidas por tener una concha de gran tamaño, llegando a medir hasta 40 centímetros de longitud, así como por el alto valor gastronómico que poseen.

Además, se vendía un molusco (Ranella olearium) incluido en el listado de especies de flora y fauna amenazada de Andalucía y en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (LESRPE). Su recolección y venta para fines ornamentales aumenta el peligro de extinción y la desaparición de dicha especie.

Estas caracolas intervenidas han sido puestas a disposición de la administración autonómica, así como propuesta para sanción administrativa la persona que las comercializaba.

La Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía trabaja para prevenir el tráfico y la comercialización de las especies de flora y fauna protegida