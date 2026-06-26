El Almería llega a un acuerdo con García Pimienta y reestructura el plan de trabajo de la Fase 2

El Almería ya tiene elegido al entrenador que liderará el nuevo proyecto rojiblanco. Xavier García Pimienta se convertirá en el sustituto de Rubi al frente del banquillo indálico. El técnico catalán, de 50 años, ha alcanzado un acuerdo con la entidad almeriense después de varias semanas de intensas negociaciones y será el encargado de dirigir al equipo en el intento de regresar a Primera División.

La apuesta por García Pimienta no es fruto de la eliminación en el playoff de ascenso. De hecho, los primeros contactos entre ambas partes se produjeron incluso antes del inicio de las eliminatorias, lo que demuestra que la dirección deportiva ya contemplaba un cambio de rumbo en el banquillo independientemente del desenlace de la temporada.

Las negociaciones no han sido sencillas. El exentrenador de Las Palmas y Sevilla manejaba propuestas económicamente muy importantes procedentes de Catar, además del interés de la Segunda inglesa, circunstancias que ralentizaron el acuerdo. Sin embargo, el proyecto deportivo del Almería terminó convenciendo al técnico, que llevaba poco más de un año sin equipo desde su salida del Sevilla.

Durante este proceso, el club también trabajó con otras alternativas. Veljko Paunovic fue una de ellas y su candidatura cobró mucha fuerza mientras el ascenso seguía siendo una posibilidad. El técnico serbio disponía de una cláusula en su contrato con la selección de Serbia que le permitía salir hacia cualquier equipo de Primera División de una de las grandes ligas europeas. Sin embargo, la derrota en la final del playoff frente al Málaga terminó por descartar esa vía. Otra de las opciones exploradas fue la de Carlos Carvalhal. El Almería mantuvo conversaciones con el entrenador portugués, aunque las partes nunca llegaron a un acuerdo, lo que permitió centrar todos los esfuerzos en cerrar la incorporación de García Pimienta.

A falta únicamente de que el club haga oficial la salida de Rubi, el anuncio del nuevo entrenador podría producirse en los próximos días. La intención es que García Pimienta firme un contrato por una temporada con otra adicional opcional, una fórmula que encaja con la planificación deportiva diseñada por la entidad rojiblanca.

La fase 2 del estadio comenzará por los fondos

Paralelamente, el Almería sigue avanzando en otro de sus grandes proyectos de futuro. Onda Cero ha podido conocer que el plan de trabajo de la fase 2 de las obras del UD Almería Stadium ha sufrido un ligero cambio en su estructura, aunque se mantienen los plazos previstos.

La actuación arrancará por los dos fondos del estadio. Posteriormente se acometerá la bajada de la cota del terreno de juego y, una vez completada esa intervención, los trabajos se trasladarán a las gradas de Tribuna y Preferencia. Pese a esta modificación en el orden de ejecución, la hoja de ruta diseñada por el club continúa sin alteraciones significativas y el inicio de las obras sigue previsto para el próximo mes de julio.