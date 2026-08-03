Cajamar recupera el Teatro Cervantes para Almería

Cajamar y el Círculo Mercantil e Industrial de Almería han alcanzado un acuerdo que contempla la adquisición de los derechos de explotación del Teatro Cervantes, la ejecución de un plan de rehabilitación integral del inmueble y la puesta en valor del activo como infraestructura patrimonial y cultural estratégica para la ciudad de Almería. El objetivo es recuperar para la ciudad este edificio catalogado como Bien de Interés Cultural, ya que es un elemento esencial del desarrollo urbano y cultural de la ciudad.

Actualmente, el edificio se encuentra muy deteriorado por falta de mantenimiento, por lo que Cajamar acometerá una rehabilitación integral del edificio, cuyas obras comenzarán una vez conseguidas las licencias.

Para ello, se realizarán los estudios técnicos necesarios para acometer la rehabilitación y recuperación de este activo cultural y patrimonial de referencia para Almería, con capacidad para generar impacto, reforzando el compromiso territorial de la entidad y permitiendo desarrollar una programación cultural propia desde un espacio emblemático de la ciudad.

La transacción, a través de la Fundación Grupo Cajamar, consiste en un contrato de arrendamiento por el total del edificio, a excepción de los espacios actualmente en uso para la actividad social del Círculo Mercantil, por un plazo de 100 años. De esta manera, a falta de recuperación de los locales, el Teatro Cervantes restablecerá su esplendor y acceso de entrada por el Paseo de Almería.

El acto de la firma ha tenido lugar esta mañana al que han asistido el presidente de la Fundación Grupo Cajamar, Roberto García Torrente; el vicepresidente primero de Cajamar, José Luis Heredia; el presidente del Círculo Mercantil e Industrial de Almería, Francisco Balcázar, y su vicepresidente, José González.

Roberto García Torrente destacó que la recuperación del Teatro Cervantes supone "uno de los objetivos cumplidos" por la entidad y subrayó que, tras su rehabilitación, el edificio volverá a convertirse en el motor cultural, social, económico e institucional para Almería y su provincia.