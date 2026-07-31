Los derechos laborales explicados por dos payasos piruleta en 'El Circo del Señor Julián'

La Compañía Julián y Pendorcho en A pie de Calle con su obra prima "El Circo del Señor Julián".

El dúo nació en 2021 y desde entonces han actuado en Madrid, Segovia, León, Burgos, Zamora, Alicante, Cuenca,...y ahora, Roquetas de mar.

Sinopsis:

Hoy es día de Circo! Y Pendorcho (el payaso en prácticas) preparará todo para que la función salga perfecta.

Cuando el Señor Julián, que es un poco avaro y rácano, se dispone a comenzar el espectáculo, Pendorcho le advierte de que todos los artistas se han marchado; incluida Beba, la estrella de la compañía.

¿Cómo saldrán de esta situación? ¿Podrán sacar adelante la función ellos dos solos?

Un show de circo, magia, humor y mensaje para toda la familia. El viernes 31 de julio en el Paseo Marítimo de la Urba (junto al gorila) a las 21,30 horas.

¡Pasen y vean!

https://apiedecalle.org/