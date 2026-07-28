El UD Almería Stadium inicia su gran transformación: más aforo, gradas junto al césped y 15 millones de inversión

La cuenta atrás para el nuevo UD Almería Stadium ya ha comenzado. El club ha presentado este lunes el proyecto de reforma, modernización y ampliación de su estadio, una actuación que supondrá una inversión superior a los 15 millones de euros y transformará por completo una infraestructura inaugurada en 2004.

El objetivo principal de la intervención es adaptar el estadio a los requisitos de FIFA y UEFA, mejorar la experiencia de los aficionados con una mayor visibilidad y cercanía al terreno de juego, y convertir la instalación en un espacio con actividad durante los 365 días del año, generando nuevas oportunidades de explotación comercial.

La actuación más llamativa será la eliminación de la pista de atletismo, lo que permitirá acercar las gradas al césped y crear un ambiente mucho más propio de un estadio de fútbol. Además, el aforo crecerá de los 18.335 espectadores actuales a 26.400 localidades, lo que supone un incremento de más de 8.000 asientos (un 44 % más de capacidad).

Dos fases de obras hasta el verano de 2027

La remodelación se desarrollará en dos grandes etapas para minimizar la afectación durante la competición.

La primera fase, correspondiente a la temporada 2026/27, contempla aproximadamente el 34 % del proyecto y se centrará en la construcción de los nuevos graderíos de los fondos.

En concreto, se ejecutarán:

Nuevo graderío del Fondo Norte .

. Nuevo acceso a la Grada de Animación .

. Nuevo graderío del Fondo Sur.

Instalación de un nuevo ascensor.

La segunda fase, prevista para el verano de 2027, completará el resto de la transformación del estadio.

Seis subfases para transformar el estadio

El proyecto se divide en seis subfases:

Construcción del nuevo terreno de juego, drenajes perimetrales y nuevos banquillos.

Nuevo graderío de Tribuna y reforma de las oficinas.

Nuevo graderío del Fondo Norte y acceso a la Grada de Animación.

Nuevo graderío del Fondo Sur e instalación de ascensor.

Nuevos graderíos de Preferencia en los lados norte y sur.

Construcción de un garaje dotacional bajo el actual Fondo Sur.

Una vez finalizadas todas las actuaciones, el UD Almería contará con un estadio completamente renovado, con mayor capacidad, mejores condiciones de visibilidad para los aficionados y preparado para albergar competiciones que exigen los estándares internacionales de FIFA y UEFA, además de abrir la puerta a nuevos usos y eventos durante todo el año.