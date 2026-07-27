Julia Ibáñez asumirá la alcaldía de El Ejido tras la marcha de Francisco Góngora

Julia Ibáñez será la nueva alcaldesa de El Ejido, relevando en el cargo a Francisco Góngora, quien dejó la alcaldía la semana pasada tras ser nombrado delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

La decisión cuenta con el apoyo de la dirección del Partido Popular, tanto a nivel andaluz como provincial y local. El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la trayectoria de Ibáñez y su estrecha vinculación con el municipio, donde desarrolla responsabilidades públicas desde hace más de una década.

Desde su incorporación al Ayuntamiento en 2011, ha estado al frente de distintas áreas de gestión, entre ellas Servicios Sociales, Mujer, Régimen Interior, Personal, Cultura y Educación. A esta experiencia municipal se suma su labor como parlamentaria andaluza desde 2022, una etapa en la que ha defendido, según el PP, los intereses de la provincia y especialmente los de El Ejido.

Fernández-Pacheco ha mostrado su satisfacción por este relevo, asegurando que el municipio sale reforzado con su nombramiento. Además de su carrera política, Ibáñez cuenta con experiencia en el ámbito jurídico, ya que ejerció durante once años como procuradora de los tribunales, y ha trabajado especialmente en asuntos relacionados con la agricultura, el desarrollo económico, la cultura y la educación.

El cambio al frente del Consistorio se formalizará en los próximos días durante un pleno de investidura, en el que Julia Ibáñez tomará posesión como alcaldesa y permanecerá en el cargo hasta las próximas elecciones municipales, previstas para el mes de mayo.