Diputación y la UAL renuevan su alianza

La Diputación Provincial y la Universidad de Almería han reforzado su alianza en favor del desarrollo cultural, económico y social de la provincia de Almería. Esta mañana el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, y el rector de la UAL, José Joaquín Céspedes, han renovado el convenio que desde 2007 mantienen ambas instituciones para hacer realidad diferente proyectos académicos, sociales, artísticos o culturales en distintos puntos de la geografía almeriense.

A través de este acuerdo la Diputación aporta 151.000 euros que se emplearán en materializar iniciativas, impulsadas por la UAL, que abarcan ámbitos de estudio que van desde temas muy ligados al territorio como la agricultura o historia, y otros como la inteligencia artificial, psicología o el formato de emprendimiento, el talento o el empleo.

Entre estos proyectos se encuentran algunos de los programas de arraigo e impacto social en la provincia como lo son los Cursos de Verano, alcanzando este verano la edición número XXVII, o la Universidad de Mayores que acerca el mundo académico a personas de más de 55 años, entre muchos otros.

El presidente de la Diputación ha explicado que "esta inversión va a favorecer que la Universidad de Almería siga siendo referente nacional e internacional en el ámbito académico. Esta colaboración se extiende a ilusionantes proyectos como la Cátedra Sabores Almería que anunciamos hace apenas unas semanas".

Asimismo, García Alcaina ha manifestado que "con esta firma afianzamos la sólida unión entre la Universidad y la Diputación de Almería en defensa del talento y la transferencia de conocimientos la sociedad. Dicho convenio es una prueba irrefutable de que cuando las instituciones trabajan en equipo, toda la provincia avanza. Apostamos por nuestra Universidad, pero, sobre todo, por la formación y la retención del talento para que todo el conocimiento que se genera en la UAL se devuelva a toda la sociedad".

Por último, el presidente ha recordado que, desde el inicio de esta colaboración, en 2007, la institución ha invertido 2,5 millones de euros para impulsar proyectos desde la UAL y ha remarcado el compromiso de Diputación con "nuestra Universidad que siempre nos tendrá como aliado trabajando por igualar oportunidades entre almerienses".