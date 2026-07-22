Francisco Góngora deja la Alcaldía de El Ejido para asumir la Delegación de la Junta en Almería

Tras quince años al frente del Ayuntamiento de El Ejido, Francisco Góngora ha anunciado que deja la Alcaldía para asumir una nueva responsabilidad como delegado de la Junta de Andalucía en Almería. Su nombramiento se hará efectivo este viernes en Sevilla, poniendo fin a una etapa marcada por cuatro mandatos consecutivos al frente del Consistorio.

Durante su despedida, Góngora ha asegurado que toma esta decisión con emoción y agradecimiento, convencido de haber cumplido con su responsabilidad. Ha destacado que dirigir el Ayuntamiento ha sido el mayor reto y honor de su trayectoria política y ha agradecido el respaldo que los vecinos le han mostrado en las urnas durante todos estos años, reconociendo también que las críticas le han servido para mejorar.

La renuncia será formalizada este jueves en un pleno municipal. A partir de ese momento, el primer teniente de alcalde, José Francisco Rivera, asumirá la Alcaldía de manera provisional hasta que el pleno elija al nuevo regidor, un proceso que deberá completarse en un plazo máximo de diez días.

Al hacer balance de su gestión, Góngora ha recordado que llegó al Gobierno local en una etapa especialmente complicada desde el punto de vista económico. Ha puesto en valor el saneamiento de las cuentas municipales, la recuperación de la estabilidad financiera y el impulso a proyectos de desarrollo, asegurando que deja un Ayuntamiento más sólido y preparado para afrontar el futuro.

El ya futuro delegado de la Junta considera que El Ejido atraviesa un momento de fortaleza gracias al peso de su agricultura, su tejido empresarial y las inversiones realizadas, aunque ha señalado que todavía quedan retos pendientes, como potenciar el turismo, mejorar la logística y avanzar en cohesión social.

Sobre su nuevo cargo, ha explicado que no lo solicitó, sino que aceptó la propuesta del presidente andaluz, Juanma Moreno, con la intención de trabajar por toda la provincia. Además, ha subrayado que seguirá viviendo en El Ejido y que mantendrá intacto su compromiso con el municipio desde esta nueva etapa institucional.