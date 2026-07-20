El Puerto de Almería licita la mayor fase de su integración con la ciudad con una inversión de 24,2 millones

La Autoridad Portuaria de Almería pondrá en marcha esta semana la licitación de la fase principal del proyecto de integración entre el puerto y la ciudad, una actuación valorada en más de 24,2 millones de euros y financiada conjuntamente con la Junta de Andalucía. El objetivo es transformar cuatro hectáreas del frente portuario en un gran espacio abierto al uso ciudadano durante los próximos dos años.

Esta nueva intervención dará continuidad a la primera fase, inaugurada este año en la entrada del Muelle de Levante, donde ya se han recuperado dos hectáreas con una inversión de nueve millones de euros. Según la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, la previsión es adjudicar las obras antes de que termine el año para que el nuevo espacio pueda estar disponible para la ciudadanía en 2029.

El proyecto contempla la remodelación integral del Muelle de Levante y del entorno de las Almadrabillas, incluyendo la eliminación del actual espaldón para mejorar las vistas hacia el Cable Inglés. También se actuará en el paseo marítimo, el entorno del Club de Mar y el puente peatonal que conecta con el muelle, que será ampliado.

La urbanización mantendrá la línea seguida en la primera fase, apostando por materiales de origen andaluz, especialmente almerienses, como el mármol Blanco Macael, el granito, el travertino y superficies ultracompactas.

Con esta actuación, que ya se encuentra ejecutada en un tercio gracias a la primera fase, la Autoridad Portuaria busca crear un espacio más accesible, sostenible y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes, con zonas verdes y áreas destinadas al ocio, la actividad comercial, la cultura y el deporte.

Además de las obras de urbanización, el organismo trabaja en el traslado de los servicios de Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo a un edificio del Puerto de Almería. Esta reubicación permitirá liberar el edificio situado en el extremo del Muelle de Levante para futuros usos que contribuyan a dinamizar esta zona. Asimismo, ya están diseñados los dos establecimientos comerciales previstos en el muelle, cuya concesión se licitará para que entren en funcionamiento de forma coordinada con la finalización de las obras.

En paralelo, continúan los trabajos de recuperación del Cable Inglés. La tercera fase de su rehabilitación, con una inversión de 1,2 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, se centrará en reforzar la estructura del histórico cargadero de mineral y mejorar sus sistemas de conservación. Estas actuaciones no impedirán que la plataforma peatonal permanezca abierta al público, permitiendo seguir disfrutando de este emblemático mirador sobre la bahía de Almería.