El mundialista roquetero Álex Baena tiene vínculo familiar con Cieza

Paqui García Piñera es la abuela ciezana de Álex Baena

Sara, la madre de Álex, está casada en segundas nupcias con Ismael, el hijo de Paqui.

Llegó a la vida del pequeño cuando éste con 11 años era alumno de las Escuelas Municipales de Fútbol Base de Roquetas.

Y con él empezó un camino de crecimiento personal y profesional.

Ahora, Baena, con 25 años recién cumplidos el 20 de julio, es el único futbolista del mundo que encadena tres títulos internacionales consecutivos: Eurocopa y Juegos Olímpicos en 2024 más el Mundial de 2026.

Se le ha concedido el Escudo de Oro de Roquetas de mar, el título de Hijo Predilecto, su nombre a un espacio público y a unas nuevas instalaciones deportivas.

La ´lala´ Paqui presume de lo trabajador y buena persona que es su nieto, al que ve bastante menos de lo que quisiera, pero al que tiene muy presente en fotografías adheridas a las paredes de su negocio.

Paqui cuenta que aún conserva parientes en Cieza aunque hace mucho tiempo que no viaja al pueblo de sus raíces.

Sí espera que los ciezanos que vengan a Roquetas de vacaciones pasen a saludarla por su tienda.