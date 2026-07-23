Álex Baena recibe el homenaje de Roquetas de Mar

Álex Baena firma en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Roquetas de Mar antes de iniciar sus descanso tras el Mundial

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha recibido en el Ayuntamiento al futbolista roquetero Álex Baena, recientemente proclamado campeón del mundo con la Selección Española. En este encuentro Amat le ha transmitido personalmente la decisión adoptada por el equipo de Gobierno de proponer su nombramiento como Hijo Predilecto de Roquetas de Mar, la máxima distinción honorífica que concede el municipio.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento quiere poner en valor la extraordinaria trayectoria deportiva de Álex Baena, así como los valores de esfuerzo, compromiso y superación que representa y que lo han convertido en un referente para toda la ciudadanía, llevando el nombre de Roquetas de Mar a lo más alto del deporte internacional. Además, Álex Baena ha tenido la oportunidad de firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento agradeciendo al alcalde el apoyo que ha recibido por parte de los roqueteros y ha aprovechado para regalarle la camiseta de la selección española firmada.

Durante la visita, el alcalde y el futbolista también han abordado posibles fechas para la celebración de un acto institucional de recepción, en el que los vecinos de Roquetas de Mar tendrán la oportunidad de felicitar personalmente a Álex Baena por su histórico triunfo en el Mundial y compartir con él este importante reconocimiento. Además, En ese mismo acto está prevista la entrega del Escudo de Oro de la Ciudad, como muestra del orgullo y el agradecimiento de todo el municipio por sus éxitos y por representar con excelencia a Roquetas de Mar dentro y fuera de nuestras fronteras.

Histórico triplete

Alex Baena, campeón Olímpico, de Europa y del Mundo | Instagram de Alex Baena (@alexbbaena)

Álex Baena ha entrado en la historia del fútbol al convertirse en el primer jugador que reúne los tres grandes títulos internacionales con su selección: el oro olímpico, la Eurocopa y la Copa del Mundo. El futbolista de Roquetas de Mar conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, levantó ese mismo verano la Eurocopa con España ese mismo año y ha completado ahora un palmarés sin precedentes tras proclamarse campeón del Mundial de 2026. Ningún otro futbolista había logrado hasta ahora unir estos tres trofeos, ya que las anteriores generaciones campeonas del mundo o de Europa nunca consiguieron el oro olímpico, mientras que los campeones olímpicos no llegaron a conquistar posteriormente un Mundial.