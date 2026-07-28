Intenta fugarse de la cárcel de Almería escalando un muro con sábanas anudadas

La Guardia Civil ha detenido este martes a un interno del centro penitenciario El Acebuche, en Almería, pocos minutos después de que lograra fugarse tras escalar uno de los muros del recinto utilizando sábanas anudadas.

Según han confirmado fuentes del Instituto Armado, el recluso fue localizado en las inmediaciones de la prisión y trasladado de nuevo a las instalaciones penitenciarias.

El interno, de origen argelino y adscrito al módulo 20, aprovechó a primera hora de la mañana la salida al patio, mientras los funcionarios supervisaban el final del desayuno, para esquivar los sistemas de vigilancia, trepar por el muro y superar las concertinas instaladas en la parte superior.

Aunque los agentes intentaron interceptarlo dentro del recinto, el recluso consiguió alcanzar el exterior. Ante esta situación, la Comandancia activó de inmediato un dispositivo de búsqueda que permitió su detención en cuestión de minutos.