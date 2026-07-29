Fallece una de las heridas graves del incendio de Los Gallardos y ya son 14 las víctimas mortales

Una de las personas que continuaba hospitalizada por las graves quemaduras sufridas en el incendio forestal de Los Gallardos ha fallecido este martes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Con esta muerte, ascienden a 14 las víctimas mortales del fuego que se originó el pasado 9 de julio en la provincia de Almería.

La mujer permanecía ingresada en estado crítico en la Unidad de Grandes Quemados, con lesiones que afectaban a cerca del 70 % de su cuerpo. Desde su ingreso había recibido atención especializada por parte de los equipos de Medicina Intensiva y Cirugía Plástica del centro sevillano, aunque finalmente no ha podido superar la gravedad de las heridas.

En total, el incendio dejó 18 personas atendidas por los servicios sanitarios. Cuatro de ellas fueron derivadas al Hospital Virgen del Rocío para recibir tratamiento especializado, donde aún permanecen ingresados los otros tres pacientes.

El fuego comenzó en la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el municipio de Los Gallardos, y se propagó rápidamente hacia Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas, afectando también a la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar. El Plan Infoca dio por extinguido el incendio el pasado 24 de julio, tras arrasar alrededor de 5.200 hectáreas.