Destapan un fraude de 500.000 euros a la Seguridad Social con una red de empresas agrícolas en Almería

La Policía Nacional ha destapado un presunto fraude de 500.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social mediante una red de empresas agrícolas vinculadas entre sí en la provincia de Almería. La operación, denominada 'Tributo', se ha saldado con dos detenidos, otros dos investigados y el bloqueo judicial de siete inmuebles valorados en un millón de euros y diez cuentas bancarias.

La investigación ha permitido acreditar que, desde 2009, varias mercantiles cesaban su actividad tras acumular importantes deudas con la Seguridad Social, mientras otra empresa continuaba inmediatamente con el mismo negocio, manteniendo las explotaciones agrícolas, los trabajadores, los medios materiales e incluso parte de la estructura empresarial.

Entre los investigados figuran varios miembros de una misma familia que ejercían como administradores o responsables de distintas sociedades, además de un antiguo trabajador que pasó a explotar una de las fincas como empresario individual.

La investigación comenzó en febrero de 2025 por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, tras una comunicación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Las pesquisas, desarrolladas por los grupos de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, también han detectado movimientos patrimoniales y transmisiones de bienes que presuntamente buscaban dificultar el cobro de las deudas por parte de la Administración.

Los dos detenidos quedaron en libertad tras prestar declaración asistidos por sus abogados, mientras la causa continúa abierta en el Tribunal de Instancia de Almería.