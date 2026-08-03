Reestreno sinfónico del Himno de la Ciudad de Almería

El Auditorio Municipal Maestro Padilla ha acogido este domingo una de las citas más especiales del Festival Internacional de Música de Sorbas-Almería (FIMSAL), con un concierto extraordinario que ha tenido como momento culminante el reestreno sinfónico del Himno Oficial de la Ciudad de Almería, una interpretación que ha sido respondida con los aplausos del público y que ha servido para poner en valor uno de los principales símbolos musicales de la capital.

La Orquesta del FIMSAL 2026, que se encuentra integrada por jóvenes y profesores procedentes de diferentes países, ha sido la gran protagonista de una mañana en la que la música se ha convertido en un lenguaje universal al servicio del patrimonio cultural almeriense. El festival vuelve a demostrar así su capacidad para unir talento internacional y proyectarlo sobre escenarios de la provincia, favoreciendo así el intercambio artístico y consolidando a Almería como un punto de encuentro para la excelencia musical.

El concierto ha contado con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial, y ha reunido sobre el escenario a destacados artistas y formaciones de la provincia. Junto a la orquesta han participado en la interpretación del Himno de la Ciudad de Almería el tenor Juan de Dios Matos, el Coro Provincial de Almería y el Grupo Almenara. Además, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha interpretado dos temas con la Orquesta del FIMSAL.

Este festival es una apuesta por la formación, la convivencia y el intercambio entre músicos de distintos países. Durante estos días, estudiantes y profesores comparten clases magistrales, conciertos y actividades culturales en Sorbas y otros municipios de la provincia, convirtiendo la música en un vehículo de encuentro entre culturas y en un motor de promoción del territorio.

Con esta cita en el Auditorio Maestro Padilla, reafirma la vocación de acelerar la música clásica a todos los públicos, impulsar el talento joven y fortalecer la programación cultural de Almería y provincia mediante propuestas que combinan excelencia artística, participación institucional y compromiso con el patrimonio musical almeriense.