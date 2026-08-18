Atienda denuncia la falta de plazas adaptadas en Almería: "Dejan a nuestros hijos fuera del sistema"

La asociación Atienda de Almería vuelve a alzar la voz para exigir recursos reales y urgentes para los menores con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). En una emotiva y reivindicativa entrevista en Onda Cero, la presidenta de la plataforma, Blanca Crespo, junto a Elena, madre de un niño afectado, han puesto sobre la mesa las barreras burocráticas e institucionales a las que se enfrentan las familias almerienses diariamente.

El testimonio de Elena refleja una realidad que sufren decenas de hogares en la provincia. Su hijo, un menor con necesidades especiales, se encuentra actualmente sin acceso a un módulo de informática adaptado en Almería, una formación clave para el desarrollo de su autonomía y su futuro laboral.

Las familias denuncian que la administración da la espalda a estos perfiles al no dotar a los centros del personal técnico de integración social (PTIS) y los especialistas necesarios. "No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla el derecho fundamental a una educación inclusiva", recuerdan desde la asociación.

Durante la charla, Blanca Crespo ha recordado que Atienda nació precisamente como una plataforma de resistencia frente a los recortes en Atención Temprana y educación especial. La asociación, que se coordina habitualmente en el Espacio Alma de Almería, funciona de manera totalmente gratuita y abierta para que ninguna familia tenga que afrontar el laberinto de la neurodivergencia en soledad.

Las invitadas han lanzado un mensaje directo a la Delegación de la Junta de Andalucía: es urgente pasar de las palabras a los hechos y habilitar de inmediato las plazas y los módulos adaptados que los alumnos necesitan para este curso.