Álex Sola recibirá una sanción ejemplar por parte del Almería tras su accidente por conducir ebrio

La UD Almería ha optado por responder con firmeza al incidente protagonizado por Álex Sola durante la madrugada del sábado al domingo, pocas horas después del triunfo frente al Burgos. La entidad rojiblanca ya ha puesto en marcha el procedimiento disciplinario interno y la resolución concluirá con una sanción de máxima dureza, la más importante adoptada por el club desde que la actual propiedad asumió el control de la entidad, según ha podido saber Onda Cero. Eso sí, el Almería no tiene previsto emitir ningún comunicado oficial ni revelar el contenido concreto del castigo.

En los despachos del UD Almería Stadium existe un profundo malestar por lo ocurrido. El comportamiento del futbolista ha provocado una enorme decepción entre los dirigentes, que consideran que unos hechos de esta naturaleza son incompatibles con la imagen y el nivel de exigencia que debe ofrecer un jugador profesional. El extremo vasco estuvo implicado en un accidente de tráfico tras colisionar con varios vehículos estacionados y abandonar posteriormente el lugar. Después de ser localizado por la Policía Local, la prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 0,76 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, muy por encima del límite legal establecido.

La postura del club ha sido clara desde el primer momento. Los responsables de la entidad entienden que la dimensión del incidente obliga a actuar con contundencia para dejar claro que este tipo de comportamientos no tienen cabida dentro del proyecto deportivo ni institucional. Por ello, el expediente disciplinario derivará en una medida ejemplarizante con la intención de reforzar un mensaje de responsabilidad y compromiso hacia la plantilla y la afición.

Incluso, el castigo podría ir más allá de la sanción económica, dejando a Álex Sola apartado de la dinámica del primer equipo de forma temporal. Una medida que se sumaría a la decisión interna adoptada por el club a la espera de que se resuelva definitivamente el expediente disciplinario.