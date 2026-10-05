Caso de Hepatitis A en el CEIP Las Lomas, de Roquetas

El Distrito Sanitario Poniente de Almería ha registrado un caso de Hepatitis A en el aula 6ºA del CEIP Las Lomas, de Roquetas.

La detección de un caso de Hepatitis A en un lugar al que diariamente acuden cientos de personas menores y mayores de edad, ha movido a responsables sanitarios del Distrito Poniente a comunicarlo a la comunidad escolar, pedir que se adopten medidas de forma inmediata para observar posibles síntomas y, en su caso, acudir al médico.

Los indicios principales son variados, como: cansancio y fatiga, vómitos, fiebre, coloración amarilla de piel y ojos, dolor en el abdomen, heces blanquecinas, orina oscura, pérdida de apetito, entre otros.

Se trata de una enfermedad transmisible por vía fecal-oral y por contacto cercano. La Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda la vacunación sistemática frente a la hepatitis A en niños a partir de los 12-15 meses de edad.