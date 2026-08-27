Feria de Almería 2026: toros, música y orgullo se dan cita el jueves 27

10:00 H Exhibición de Graffiti Urbano “Vive, Disfruta, Cuida Almería” Calle Castellar esquina con C/ San Francisco de Asís Horario: de 10:00 a 14:00 h.

11:00h Jugamos en Feria – Juegos inclusivos Miniferia, Photocall, Juegos de animación, Juegos de agua y tradicionales, Zona sensorial, Manualidades (animales del mar-madera) Juegos de mesa, Cuentacuentos Paseo de Almería (Primer tramo, junto a C/ Navarro Rodrigo) Horario: de 11:00 a 13:30.

-XXXIV Feria de Alfarería ALFARALMERÍA Avda. Federico García Lorca Talleres familiares de cerámica 11:00h – 14:00h y 19:00h-20:30h Cerámica con talento (espacio inclusivo) Horario: 10:00-13:30h y 17:30-21:30h.

11:45 H IV Encuentro de Gastronomía Almeriense Ponencias y degustaciones todos los días Plaza de las Velas Horario: de 11:45 a 14:30 h.

13:00 h Feria del mediodía Ambigús: Mirador de la Rambla, Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito y Plaza Pablo Cazard Actuación de Jesús Gijaro Ambigú Marimorena-Lomigaz (Plaza Virgen del Mar).

-Animación musical en el Centro Concierto versiones Ali C. Plaza de la Administración Vieja Pasacalles Flamenco Kalesi Paseo y calles del centro peatonal.

17:00 a 21:00 h. V Torneo de Tenis Playa. Arena Delta del Andarax.

18:30 H XIII Trofeo de Fútbol Juvenil J. Oncala Complejo Deportivo La Cañada.

18:30 a 00:30 h. XIII Trofeo de Fútbol Juvenil J. Oncala. Complejo Deportivo La Cañada.

19:00 h Feria Taurina Corrida de toros mixta Diego Ventura, Sebastián Castella y Daniel Luque Plaza de Toros.

19:00 a 22:00 h. IV Almería Cup Femenina. CDM Tito Pedro.

19:00 a 22:00 h. Torneo de Fútbol Base Feria 2026. CDM Los Ángeles.

22:00 h Orquestas en Feria Orquesta Valhalla Show Caseta Municipal en Recinto Ferial.

23:45 h Celebración Orgullo en feria Caseta Municipal en Recinto Feria.



