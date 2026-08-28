Feria de Almería 2026: una noche de grandes citas el viernes 28

10:00 H Concurso de Graffiti Urbano “Vive, Disfruta, Cuida Almería” Calle Castellar esquina con C/ San Francisco de Asís Bases para participar en www.almeriaciudad.es

11:00 h Entrega del Capote de Paseo Al torero Pablo Aguado Triunfador de la Feria Taurina 2025 Salón Noble del Ayuntamiento de Almería

-XXXIV Feria de Alfarería ALFARALMERÍA Avda. Federico García Lorca Cerámica con talento (espacio inclusivo) Horario: 10:00-13:30h y 17:30-21:30h

11:00 H Jugamos en Feria – Juegos inclusivos Miniferia, Photocall, Juegos de animación, Juegos de agua y tradicionales, Zona sensorial Concurso de dibujos de feria Juegos de mesa, Circo. Karaoke Paseo de Almería (Primer tramo, junto a C/ Navarro Rodrigo) Horario: de 11:00 a 13:30

11:45 H IV Encuentro de Gastronomía Almeriense Ponencias y degustaciones todos los días Plaza de las Velas Horario: de 11:45 a 14:30 h

13:00 h Feria del mediodía Ambigús: Mirador de la Rambla, Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito y Plaza Pablo Cazard Actuación: Kiko El Grillo Ambigú Marimorena-Lomigaz (Plaza Virgen del Mar)

-Animación musical en el Centro Concierto Flamenco Pop Aires del Sur Puerta de Purchena Pasacalles Flamenco Rocío Moreno Paseo y calles del centro peatonal

19:00 h Feria Taurina Corrida de toros extraordinaria de la Virgen del Mar Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado Plaza de Toros

19:00 a 22:30 h. II Torneo de Fútbol 7 Masculino. CDM Rafael Andújar.

22:00 h Concierto Especial de Feria Orquesta Ciudad de Almería. Gigantes Michael Thomas & Zapata G. Bizet, F. Cabrel, J.M. Serrat, P. Milanés, Shakira, J. Strauss, M. Alejandro, A. Vega, S. Rodríguez, G. Rossini, C. Sesto, C. Castaña, J. Sabina. Plaza de la Constitución Precio: 18 €

-Espectáculo de Música Electrónica y Flamenco Dúo “MËSTIZA” Recinto de Conciertos del Ferial. Entradas en : www.mestizaalmeria.com

-Orquestas en Feria. Grupo Los Vinilos y Orquesta Titanium. Caseta Municipal en Recinto Ferial.



