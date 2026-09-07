El Ayuntamiento de Almería ha sacado a licitación la concesión para la construcción y explotación de dos nuevos establecimientos de restauración en el Paseo Marítimo de El Toyo, una actuación con la que se renovarán dos de los actuales miradores de madera para incorporar nuevos espacios hosteleros.

La licitación, dividida en dos lotes independientes, se encuentra ya publicada en el Perfil del Contratante de la Junta de Gobierno Local, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El Consistorio quiere ahora dar la máxima difusión al procedimiento, procurando que la convocatoria llegue al mayor número posible de potenciales interesados y favoreciendo una amplia concurrencia de ofertas. Los pliegos establecen un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación para la presentación de proposiciones. proyecto locales toyo administrativas.

La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha destacado “el interés de una licitación que ofrece la posibilidad de desarrollar dos establecimientos de restauración en ubicaciones excepcionales del litoral de la capital y que, al mismo tiempo, permitiendo con ello mejorar los servicios y renovar la imagen de dos espacios del Paseo Marítimo de El Toyo”.

Sánchez ha animado por ello a empresas, profesionales y operadores del sector “a conocer el proyecto, consultar los pliegos y estudiar su participación”, insistiendo en la voluntad municipal de “dar la máxima difusión posible a esta convocatoria para favorecer la concurrencia y poder contar con propuestas competitivas y de calidad”.

Dos establecimientos sobre los actuales miradores

El proyecto básico para esta concesión contempla la transformación de dos miradores situados en el Paseo Marítimo de El Toyo, procediendo a la demolición de las actuales construcciones de madera para dar paso a los dos nuevos establecimientos expendedores de comidas y bebidas.

El Lote 1, correspondiente al Chiringuito Oeste, se sitúa en las proximidades de la Casa Fuerte de La Cruceta. Se levantará sobre una plataforma-mirador de madera de aproximadamente 27 metros de longitud y 18 metros de anchura y contará con una ocupación concesional total de 271,79 metros cuadrados.

De acuerdo con el proyecto básico, el establecimiento combinará espacios cerrados destinados al servicio de restauración con terraza y espacios exteriores, aprovechando especialmente su posición elevada y las vistas sobre el litoral.

El Lote 2, Chiringuito Este, se localiza en el extremo sur de la playa de El Toyo, próximo al inicio de la playa de Retamar. En este caso, el establecimiento se proyecta sobre una plataforma irregular de madera de aproximadamente 40 metros de longitud y 25 metros de anchura, con una ocupación concesional de 281 metros cuadrados.

La concesión incluye para ambos lotes tanto la ejecución de las obras e instalaciones necesarias -incluidas las conexiones con las redes públicas municipales- como la incorporación del mobiliario y equipamiento y la posterior explotación de los establecimientos para la actividad de restauración y hostelería sin música.

Calidad arquitectónica e integración en el litoral

Uno de los aspectos destacados de la actuación será precisamente la transformación estética de los actuales miradores. El proyecto apuesta por establecimientos de carácter contemporáneo y por soluciones que permitan mantener la relación visual con el mar y su integración con el paisaje característico de El Toyo.

Los pliegos otorgan especial importancia a la calidad de las propuestas que presenten los licitadores. Entre los aspectos objeto de valoración se encuentran la funcionalidad de la distribución, el diseño de las terrazas y espacios exteriores, la accesibilidad y la ausencia de barreras arquitectónicas, además de la integración paisajística y el diseño exterior.

En este último apartado se tendrá especialmente en cuenta la armonía de la solución arquitectónica con el entorno natural del litoral y el Paseo Marítimo, la adaptación del diseño al paisaje costero y la utilización de materiales, acabados y tonalidades que eviten impactos visuales negativos. proyecto toyo locales.

“Queremos que el resultado final no sea únicamente la incorporación de dos nuevos servicios de restauración”, ha señalado Sánchez, “sino también una mejora cualitativa de estos espacios, con proyectos cuidados desde el punto de vista arquitectónico, funcional y paisajístico y acordes con la imagen de El Toyo”.

La actividad autorizada para los dos establecimientos será específicamente de restauración y hostelería sin música, una condición dirigida a compatibilizar la actividad hostelera con las características ambientales y residenciales del entorno.

La explotación comprenderá igualmente la limpieza general de las instalaciones, dependencias, aseos y almacenes, así como del entorno afectado por cada establecimiento, correspondiendo a los concesionarios garantizar su adecuado mantenimiento durante el periodo de explotación.