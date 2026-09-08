Almería recupera la opción del tranvía y estudia un nuevo proyecto

El Ayuntamiento de Almería contempla encargar un nuevo estudio de viabilidad para determinar si la capital podría incorporar un sistema de tranvía adaptado a las necesidades actuales de la ciudad.

La propuesta ha sido abordada este martes en el pleno municipal a raíz de una pregunta del concejal de Podemos-IU-Los Verdes, Alejandro Lorenzo, quien ha pedido conocer qué actuaciones se han llevado a cabo tras el interés mostrado recientemente por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, en recuperar esta posibilidad.

Desde el equipo de gobierno, su portavoz, Sacramento Sánchez, ha explicado que el Ayuntamiento ya dispone de un proyecto anterior, aunque se trata de un documento "básico". Por ello, se plantea ahora elaborar un análisis más completo que tenga en cuenta los cambios experimentados por Almería en los últimos años.

Sánchez ha señalado que la ciudad presenta actualmente una configuración diferente a la que tenía cuando se realizó aquel estudio, por lo que considera necesario revisar el planteamiento y adaptarlo a la realidad actual.

La implantación del tranvía no es una propuesta nueva. La Junta de Andalucía presentó en 2010 un estudio informativo que estimaba en 228,5 millones de euros el coste de desarrollar toda la infraestructura. El proyecto contemplaba una red de aproximadamente diez kilómetros y 20 paradas, conectando Torrecárdenas con la estación intermodal y la Universidad de Almería. El tramo entre la Intermodal y la UAL suponía entonces una inversión prevista de 107,5 millones de euros.