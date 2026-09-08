El Almería cambia de estrategia para salir adelante

Mohamed El Assy, director general del Almería, ha explicado la nueva hoja de ruta económica del club, que pasa por reducir el gasto en fichajes, seguir potenciando las ventas y, por encima de todo, conseguir el regreso a Primera División. El dirigente rojiblanco reconoció que la entidad “gastaba demasiado” en temporadas anteriores y defendió el cambio de estrategia impulsado junto a la nueva dirección. El objetivo es encontrar jugadores de nivel sin realizar grandes inversiones y destinar recursos a otros proyectos, como la segunda fase del estadio y la construcción de la ciudad deportiva.

El Almería ha ingresado alrededor de 25 millones de euros en ventas y ha conseguido mantener a varios de sus futbolistas más importantes, entre ellos Arribas. El Assy, aseguró que el club no necesita desprenderse del centrocampista para garantizar su supervivencia, aunque facilitaría su salida si en enero o más adelante llega la cantidad en la que está valorado. De cara al mercado invernal, el Almería espera disponer de alrededor de 1,5 millones de euros, con margen salarial para incorporar a dos jugadores o incluso alguno más. El presupuesto definitivo se conocerá una vez se cierren varios acuerdos con patrocinadores.

La situación financiera, en cualquier caso, sigue siendo uno de los principales retos. El director general cifró en unos 27 millones de euros las pérdidas del club y señaló directamente al ascenso como la solución: “Necesitamos ascender”. También destacó el respaldo económico del propietario, Mohamed Al Khereiji, que concedió un préstamo de 30 millones de euros el pasado año y ha realizado una nueva aportación esta temporada. Dichas aportaciones en principio no están reguladas dentro del control económico de LaLiga puesto que no son inyecciones para fichajes, sino para equilibrar las cuentas del club o ayudar en los proyectos de infraestructuras como la Fase 2 del estadio o la ciudad deportiva.

El próximo jueves LaLiga publicará el límite de coste de plantilla deportiva de los diferentes equipos de Primera y Segunda donde aparecerá el Almería con un límite bastante bajo, pero en ningún caso negativo puesto que el límite salarial va de cero a postivo. Y, aunque el Almería se encuentre sobrepasado, de hecho, no está en la regla 1:1, eso no implica que no pueda firmar futbolistas. Que el balance de cuentas resulte positivo es importante para disponer de un mayor límite salarial, aunque tenerlo en negativo únicamente modifica las reglas de manera más estricta para que puedas generar límite salarial.

El CEO también se refirió al frustrado fichaje de Carlos Martín lamentando que el Atlético de Madrid iniciara tarde el proceso debido a las numerosas operaciones que tenía pendientes: “Perdimos el tiempo y al jugador”. Pese a ello, considera que la plantilla actual es “muy competitiva” y suficiente para alcanzar los objetivos. En cuanto a la filosofía deportiva, el dirigente apostó por jugadores comprometidos con el proyecto antes que por grandes nombres. “Aquí creamos estrellas”, resumió El Assy, que también confirmó que el club espera obtener en enero la licencia necesaria para comenzar las obras de la ciudad deportiva.