Viator encara el tramo final del mandato con Escribano, La Juaida y nuevas infraestructuras como grandes retos

Viator encara el último tramo del mandato con una agenda repleta de proyectos y con la intención de culminar buena parte de los compromisos adquiridos con el municipio. Así lo ha explicado su alcalde, Manuel Jesús Flores, durante una entrevista en Onda Cero Almería, donde ha reconocido que afrontar el final de la legislatura genera cierta presión por la cantidad de actuaciones pendientes, aunque asegura que el Ayuntamiento está trabajando “al máximo” para llegar a todo.

Uno de los grandes proyectos de futuro es la llegada de Escribano Mechanical & Engineering, que supondría un importante impulso industrial para Viator y para toda la provincia de Almería, con la generación prevista de unos 400 empleos directos e indirectos. Flores ha explicado que, tras el protocolo firmado el pasado mes de mayo, la empresa se encuentra actualmente preparando la memoria-proyecto inicial, paso necesario para comenzar la tramitación administrativa. El alcalde calcula que entre septiembre y principios de octubre podrían arrancar estos procedimientos y apunta a 2027 como un año clave, debido a la complejidad urbanística y administrativa del proyecto.

El regidor ha insistido además en que la implantación de Escribano requiere la implicación de todas las administraciones. Junta de Andalucía, Universidad y Ayuntamiento deberán trabajar de manera coordinada, especialmente para garantizar aspectos como la formación necesaria para los futuros puestos de trabajo. Flores confía en mantener la “lealtad institucional” que permitió avanzar hasta el protocolo inicial y considera que ahora comienza una etapa decisiva para convertir el proyecto en una realidad.

Otro de los grandes asuntos abordados ha sido el polígono industrial de La Juaida, cuya situación ha quedado desbloqueada después de años de problemas. El Ayuntamiento ya ha asumido las obras de urbanización y ha comenzado un plan de choque para mejorar las zonas verdes, realizar trabajos de poda y reparar los viales deteriorados. Además, las empresas cuentan ya con abastecimiento de agua potable y seguridad jurídica, mientras el Consistorio trabaja en un proyecto de remodelación integral de las infraestructuras del polígono.

Para acompañar este crecimiento industrial, Flores considera fundamental mejorar las comunicaciones. En este sentido, ha situado como próximo gran reto el desdoblamiento de la A-1000 y su conexión con el entorno de Torrecárdenas, una actuación que permitiría aliviar el intenso tráfico del Camino de La Juaida y mejorar la conexión de Viator con Almería. El alcalde prevé reunirse próximamente con responsables de la Junta para conocer el estado de la tramitación y reclamar que se agilice una infraestructura que considera esencial para el futuro del municipio.

Junto a las grandes infraestructuras, Viator prepara también actuaciones para transformar su centro urbano. Entre ellas destaca la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento, considerada por Flores como el corazón del municipio, así como la ampliación del espacio público situado detrás de la Casa Consistorial, donde está prevista la demolición de dos viviendas adquiridas por el Ayuntamiento para crear aparcamiento y nuevas zonas públicas. También continúa el trabajo para recuperar los Premios Álvarez de Sotomayor, mientras se prepara la remodelación del Parque de la Legión para convertirlo en un gran pulmón verde para las familias.

Con todos estos proyectos sobre la mesa, el alcalde afronta un curso político especialmente intenso antes de las próximas elecciones municipales. La finalización del nuevo enlace con la autovía, el desarrollo de La Juaida, la futura llegada de Escribano y las mejoras urbanas marcarán una etapa que Manuel Jesús Flores considera especialmente importante para consolidar a Viator no como una ciudad dormitorio, sino como un polo de actividad, empleo y generación de riqueza.