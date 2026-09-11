Almería prepara una nueva ordenanza de terrazas para compatibilizar la hostelería y el descanso vecinal

El Ayuntamiento de Almería prepara una nueva ordenanza para regular la instalación y el uso de terrazas de establecimientos hosteleros. El objetivo es buscar un equilibrio entre la actividad del sector y el derecho de los vecinos al descanso y al uso de los espacios públicos.

La nueva normativa, que sustituirá a la regulación vigente desde 2010, establecerá condiciones para evitar molestias al vecindario, concretará los horarios permitidos e incorporará criterios de accesibilidad universal. También pretende mejorar el diseño y la estética de las terrazas.

La ordenanza incluirá además los criterios del Plan Estratégico del Conjunto Histórico de Almería, especialmente para garantizar la continuidad peatonal accesible y proteger la imagen de edificios y espacios de interés patrimonial.

El Ayuntamiento ha abierto una consulta pública previa durante diez días hábiles para que ciudadanos, organizaciones y asociaciones puedan realizar aportaciones antes de avanzar en la elaboración de la nueva norma.