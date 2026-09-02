La Vuelta pone a Almería en el mapa mundial con una etapa de vértigo entre Vera y Calar Alto

La provincia de Almería se prepara para vivir este jueves una de las jornadas más destacadas de la Vuelta Ciclista a España. La duodécima etapa recorrerá 167 kilómetros desde Vera hasta el observatorio de Calar Alto, en Gérgal, en una exigente jornada que acumulará más de 4.500 metros de desnivel.

El pelotón partirá desde el litoral almeriense y atravesará algunos de los paisajes más singulares de la provincia, desde el entorno de Vera hasta el desierto de Tabernas y las zonas de alta montaña, con el Alto de Velefique como uno de los grandes puntos de interés antes de afrontar la ascensión final a Calar Alto.

Desde la Diputación destacan el potencial de esta etapa para mostrar fuera de nuestras fronteras la diversidad de la provincia como destino turístico y deportivo. El recorrido pasará por alrededor de una veintena de municipios, convirtiendo durante unas horas sus carreteras y paisajes en parte del escenario internacional de La Vuelta.

Uno de los lugares que más expectación concentra es precisamente Velefique. Su alcaldesa, Mar Segura, explica que el municipio ya está notando desde hace semanas un aumento de visitantes atraídos por el recorrido y por el Alto de Velefique, donde numerosos aficionados se acercan para disfrutar de las vistas y hacerse fotografías.

La localidad, de apenas 250 habitantes, considera que este tipo de acontecimientos suponen una oportunidad para ganar visibilidad, atraer turismo y reforzar la actividad económica de los pequeños municipios. La Vuelta ya ha pasado en cinco ocasiones por Velefique y en 2009 y 2021 el Alto fue escenario de llegada.

La etapa arrancará oficialmente en Vera a las 12.45 horas, después de una salida neutralizada por la calle Mayor. El Ayuntamiento ha advertido de que será necesario aplicar importantes restricciones de tráfico a lo largo del recorrido.

Cortes de carretera durante la jornada:

La celebración de la etapa obligará a realizar cortes temporales en numerosas carreteras de la provincia, entre ellas las conexiones de Vera, Antas, Zurgena, Albox, Almanzora, Albanchez, Cóbdar, Chercos, Macael, Tabernas, Velefique y Bacares, además de los accesos a Calar Alto.

Las restricciones se mantendrán durante buena parte de la jornada, hasta aproximadamente las 18.00 horas, para garantizar la seguridad de los ciclistas y del público.

Los aficionados que quieran acudir a la meta deberán utilizar el acceso por la AL-4404 desde Aulago, conectando con la A-92. En cambio, la carretera A-1178 quedará reservada para vehículos de la organización y autorizados.

También habrá controles especiales en el Alto de Velefique, donde estará prohibido estacionar ocupando total o parcialmente la calzada.

Tráfico recomienda a los conductores que tengan previsto circular por las zonas afectadas que planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen rutas alternativas para evitar retenciones y problemas de circulación.