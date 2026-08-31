Onda Cero Almería inicia su nueva temporada con Calar Alto como símbolo de la esencia de la provincia

Onda Cero Almería ha elegido al astrónomo francés Gilles Bergond, investigador y astrónomo de soporte del Observatorio de Calar Alto, como padrino del inicio de su nueva temporada radiofónica. Bergond, afincado en España desde 2004, desarrolla su actividad científica en el centro astronómico almeriense y cuenta con una amplia trayectoria en el estudio de cúmulos estelares y galaxias.

La elección de Calar Alto responde a la intención de la emisora de comenzar cada temporada poniendo el foco en elementos que forman parte de la identidad y la esencia de Almería. En años anteriores, el padrinazgo ha recaído, entre otros, en el cantante David Bisbal, una artesana vinculada a la cerámica o un pescador. En esta ocasión, la mirada se dirige al cielo almeriense y a uno de sus grandes referentes científicos.

El Observatorio de Calar Alto es uno de los grandes centros de investigación astronómica de Europa y un referente para la comunidad científica internacional. Situado en la Sierra de los Filabres, cuenta con telescopios e instrumentación que permiten desarrollar proyectos de investigación de primer nivel y atraer a astrónomos de todo el mundo.

La astronomía cobra además especial protagonismo en Almería ante los próximos fenómenos celestes. El propio Gilles Bergond ha sido recientemente una de las voces de referencia para explicar los eclipses visibles desde la provincia.

La elección de Calar Alto también está vinculada al ciclismo y a la llegada de una de las etapas más importantes de la Vuelta a España, que convertirá el puerto almeriense en punto de encuentro para corredores y aficionados.

El arranque de temporada de Onda Cero Almería se prolongará durante toda la semana con distintos programas destinados a reivindicar el carácter local de la emisora y mostrar algunos de los elementos que forman parte de su ADN. Este martes, la programación tendrá un marcado componente social con La Chanca-Pescadería como protagonista; el miércoles, exterior de patrimonio; y el jueves llegará el turno de analizar la situación y los retos de la capital almeriense con la participación de representantes institucionales, entre ellos la alcaldesa de Almería y el nuevo delegado de la Junta en la provincia.

Así, la emisora de referencia en Almería, inicia una nueva temporada mirando al territorio y poniendo en valor algunos de sus principales símbolos, desde sus barrios y su patrimonio hasta el deporte, la ciencia y uno de los cielos más reconocibles de la provincia.