Multitudinaria romería como antesala de la feria de Antas

Antas ya cuenta las horas para dar el pistoletazo de salida a sus Feria y Fiestas 2026. Tras el rotundo éxito de la emotiva y multitudinaria Romería al Cabezo María celebrada este fin de semana, los vecinos y visitantes de la localidad almeriense se preparan para sumergirse de lleno en sus días más esperados en honor a la Virgen de la Cabeza, que tendrán lugar del 4 al 8 de septiembre.

Para pulsar el ambiente de preferia y conocer todos los detalles de lo que está por venir, entrevistamos a Pedro Ridao, alcalde de Antas. Durante la charla, el primer edil nos desgrana una programación diseñada con mimo para todos los públicos, donde las verbenas nocturnas y la tradicional Feria del Mediodía serán las grandes protagonistas.

Además de la festividad, aprovechamos los micrófonos para repasar con Ridao la última hora de la gestión municipal, los proyectos clave para el pueblo y el escenario político actual que marca el día a día del ayuntamiento antuso.