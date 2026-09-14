NARCOLANCHAS

Cinco detenidos tras chocar una narcolancha contra una embarcación de la Guardia Civil en Adra

Tres de los ocupantes resultaron heridos, dos fueron evacuados al hospital y uno permanece ingresado en la UCI a consecuencia de un neumotórax.

Onda Cero Almería

Almería |

Cinco detenidos tras chocar una narcolancha contra una embarcación de la Guardia Civil en Adra
Cinco detenidos tras chocar una narcolancha contra una embarcación de la Guardia Civil en Adra | GUARDIA CIVIL

Cinco personas han sido detenidas por los delitos de daños, atentado a la autoridad y contrabando tras colisionar la embarcación semirrígida en la que navegaban contra una patrullera de la Guardia Civil frente a las costas de Adra.

Los hechos ocurrieron sobre las 8:00 horas de este domingo, cuando los agentes detectaron una embarcación sospechosa equipada con cuatro motores fueraborda. Tras darle el alto mediante señales acústicas y luminosas, los ocupantes emprendieron la huida a gran velocidad y realizaron varias maniobras evasivas.

Durante la persecución, la embarcación sospechosa realizó un giro y acabó chocando contra la patrullera de la Guardia Civil. Tres de sus ocupantes resultaron heridos y dos tuvieron que ser trasladados a un hospital. No constan agentes heridos en la actuación.

Los cinco detenidos fueron trasladados posteriormente a tierra firme y permanecen a disposición de la investigación.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid