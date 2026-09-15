UNICA llega a la campaña de su mayoría de edad con un volumen de negocio que supera los 900 millones de euros

UNICA cierra 2026 con una facturación de 822 millones de euros, por la comercialización de frutas y hortalizas, un 11% más que la campaña anterior. Así, sumando la actividad integral de las cooperativas (suministros, gasolina, servicios, etc.), el volumen de negocio consolidado alcanza los 902 millones de euros.

De esta forma, la cooperativa de segundo grado, reconocida como Asociación de Organizaciones de Productores (AOP), ha presentado el primer Programa Operativo total de España, con una ayuda de cerca de 27 de millones de euros anuales, que suponen un 5% sobre el valor de la producción comercializada. El presupuesto del Programa Operativo se acerca a los 50 millones de euros anuales, que se destinarán a mejoras de producción, confección en almacenes, mejoras en la relación con clientes clave, I+D+i, etc. Se convierte en el primero de estas características en la Unión Europea y también en el de mayor tamaño, ya que concentra los programas operativos de todas las cooperativas asociadas a UNICA. Este programa mejorará la capacidad de generar valor a sus clientes y, sobre todo, a sus agricultores.

Con todas estas novedades, UNICA llegará a Fruit Attraction mostrando su forma de trabajar desde el cliente al agricultor: conocer qué está ocurriendo en el mercado, analizar los nuevos hábitos de consumo e identificar oportunidades junto a la distribución. Todo ello con una mayor capacidad de inversión con su nuevo programa operativo, que le permite mejorar la rentabilidad del socio a través de una mayor satisfacción del cliente.

Además, gracias al Centro de Innovación y Transferencia al Agricultor (CITA) y a su finca experimental, integrados en el Centro de Agronegocios de UNICA (UAC), se trabaja en nuevas variedades, técnicas de cultivo y conceptos comerciales que pueden evaluarse en condiciones reales antes de plantear su extensión a las cooperativas.

De hecho, Fruit Attraction permitirá ver algunos de los primeros ejemplos de esta manera de entender el desarrollo de producto. Uno de los más destacados será el lanzamiento de Popits™, el pepino de un solo bocado, de entre 4-5 centímetros, que ha sido desarrollado para responder a diversos retos: ofrecer al consumidor una alternativa saludable y cómoda para picar y mejorar la eficiencia productiva para el agricultor.