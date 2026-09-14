FICAL conmemora sus 25 años con un cartel que rinde homenaje a Almería y al cine

El Festival Internacional de Cine de Almería, FICAL, ya tiene imagen para su vigésimo quinta edición, que se celebrará del 13 al 22 de noviembre con más de un centenar de propuestas. El cartel de este año busca resumir los 25 años de historia del festival a través de algunos de los símbolos más reconocibles de Almería y de su estrecha relación con el mundo del cine.

La propuesta, diseñada por Mariano Carmona, utiliza precisamente el número 25 en números romanos, el XXV, como elemento central. Cada una de las tres formas que lo componen funciona como una especie de ventana en la que aparecen diferentes referencias a la provincia y a su tradición cinematográfica.

Así, en la primera X aparecen el sol, el mar y una cámara de cine. La segunda incorpora el conocido camaleón del logotipo de Fical sobre el paisaje desértico. Por su parte, la V reúne un rollo de película, una pita y la figura de un pistolero, una imagen especialmente vinculada a los primeros carteles del festival. Un guiño que cobra todavía más sentido este año, cuando se cumplen seis décadas del rodaje de El bueno, el feo y el malo en Almería.

Desde la organización destacan que el 25 aniversario no se ha añadido simplemente como una fecha, sino que se ha convertido en el eje de todo el diseño. El objetivo es unir en una misma imagen la historia del festival, el territorio almeriense y la identidad que FICAL ha construido durante este cuarto de siglo.

Durante la presentación también se ha puesto en valor el papel del cine como escaparate para Almería y como fuente de actividad económica y empleo. En los últimos meses, la provincia ha acogido producciones como La momia, Iván & Hadoum y la serie Tomb Raider.

Además, el Ayuntamiento de Almería ha anunciado que próximamente se habilitará un nuevo set de rodaje en la Casa del Cine, pensado especialmente para facilitar a las productoras la realización de escenas en interiores.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha destacado su respaldo al sector audiovisual y a esta edición de Fical, dentro de unas ayudas autonómicas que han destinado cerca de seis millones de euros a 59 producciones y proyectos de desarrollo. El festival contará también con el apoyo de distintas instituciones y con espacios cedidos por la propia Junta.

El director de FICAL, Enrique Iznaola, ha querido poner el foco en quienes han hecho posible que el festival llegue a sus 25 años, especialmente el público almeriense, además de trabajadores y colaboradores. Mientras tanto, la organización continúa ultimando la programación, cuyas actividades y diferentes secciones se irán conociendo en las próximas semanas.