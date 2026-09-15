Más de 15.000 personas se quedan en lista de espera para participar en la VIII Desértica

El Patio de Luces de la Diputación de Almería ha acogido este martes la presentación oficial de la VIII edición de La Desértica, que se celebrará el próximo 17 de octubre y reunirá hasta 7.600 deportistas, la cifra más alta registrada en sus ocho ediciones.

La prueba de ultrafondo, organizada con la participación de La Legión y distintas administraciones e instituciones, volverá a combinar deporte, territorio, solidaridad e inclusión. El recorrido partirá de Almería y finalizará en el Parque de Los Bajos de Roquetas de Mar, atravesando 15 municipios, la Base Militar Álvarez de Sotomayor y la Sierra de Gádor.

Durante la presentación intervinieron el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el general jefe de La Legión, Juan Carlos Moreno Arenas; el coronel jefe del Tercio 3 y presidente del CD La Desértica, José Manuel Sánchez Arribas; la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez; el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat; el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco Góngora.

El presidente de la Diputación definió esta edición como “la Desértica más importante de la historia” y destacó que la prueba se ha convertido en una de las competiciones de ultrafondo más exigentes del país. García Alcaina subrayó los valores asociados al evento, como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina, la superación y la solidaridad, así como el vínculo entre La Legión y la sociedad almeriense.

También resaltó la capacidad de La Desértica para promocionar la provincia y reforzar la relación entre turismo y deporte. En este sentido, señaló que el recorrido permite vertebrar el territorio y conectar 15 municipios, además de atravesar la Base Álvarez de Sotomayor, a la que se refirió como “el municipio 104 de la provincia”.

El general jefe de La Legión destacó la repercusión social y económica de la prueba, que recorre la provincia desde la capital hasta la Sierra de Gádor y Roquetas de Mar. Moreno Arenas afirmó que durante esos días Almería se convierte en “el epicentro nacional del deporte de alta exigencia” y proyecta su capacidad organizativa y la calidad de sus ciudadanos. Del mismo modo, el general trasladó que más de 15.000 personas se han quedado en lista de espera para participar en esta edición de la Desértica.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno puso en valor la coordinación entre las instituciones y el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el desarrollo del evento. La Policía Nacional y la Guardia Civil participarán en el dispositivo de seguridad junto con el resto de servicios implicados.

El delegado de la Junta de Andalucía destacó que La Desértica no solo recorre la provincia, sino que también muestra sus paisajes, municipios y singularidades. Según explicó, el estudio de impacto de la organización cifra en más de 3,2 millones de euros la repercusión económica de la prueba, que moviliza a más de 30.000 personas entre participantes y acompañantes.

Góngora subrayó asimismo el avance en materia de inclusión, con 100 plazas para la modalidad de montañismo inclusivo, y el impulso a la participación infantil mediante una Mini Desértica ampliada hasta los 700 participantes.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, destacó el carácter integrador de la prueba y su capacidad para reunir a deportistas de todas las edades. Además, señaló que el evento contribuye a consolidar a la capital como destino de eventos deportivos y genera beneficios para la economía local.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, expresó su satisfacción por volver a acoger la meta de la competición y aseguró que el municipio recibirá a los participantes y sus acompañantes con la máxima disposición. Por otro lado, el coronel José Manuel Sánchez Arribas incidió en la importancia de la colaboración institucional y social para consolidar La Desértica como un referente deportivo nacional e internacional.

Cuatro modalidades

La octava edición contará con cuatro modalidades:

Marcha: 71 kilómetros, con un tiempo máximo de 16 horas.

MTB: 110 kilómetros.

E-BIKE/GRAVEL: 120 kilómetros.

Montañismo inclusivo: 15 kilómetros.

El itinerario pasará por Almería, Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Terque, Alicún, Huécija, Enix, Felix, Vícar y Roquetas de Mar.

El dispositivo incluirá alrededor de 1.200 legionarios, más de 120 vehículos militares y unos 300 profesionales y colaboradores, especialmente en las áreas de seguridad y asistencia sanitaria.

Entre las novedades de esta edición figuran el refuerzo de los sistemas de geolocalización, mejoras en la plataforma gratuita para planificar los ritmos y la nutrición, una mayor variedad de productos en los avituallamientos, nuevos obsequios y servicios actualizados para corredores y ciclistas.

Actividades previas y solidaridad

La programación comenzará el viernes 16 de octubre con la Feria del Corredor ‘Sabores Almería’, que incluirá la recogida de dorsales, conciertos, actividades familiares, una exposición de material de La Legión, una pista de obstáculos infantil y espacios dedicados a la gastronomía almeriense.

Ese mismo día se celebrará la Mini Desértica, una prueba infantil, inclusiva y no competitiva que contará con seis categorías para menores de hasta 15 años y recorridos adaptados a cada edad. La recaudación de las inscripciones se destinará íntegramente al CD Padre Huelin de Almería, bajo el lema ‘El mar empieza en casa’.

La modalidad de montañismo inclusivo contará este año con 100 participantes, reforzando el compromiso de la organización con la accesibilidad y la participación de personas con distintas capacidades.

Tras siete ediciones, La Desértica ha reunido a decenas de miles de deportistas de más de 20 nacionalidades y cinco continentes. La prueba se consolida así, junto a los 101 Kilómetros de Ronda, la Cuna de La Legión de Ceuta y La Africana de Melilla, como uno de los grandes acontecimientos de ultrafondo vinculados a La Legión en España.