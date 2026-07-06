'Akhar Sakin, el último habitante', novela histórica sobre Vélez Rubio veteada de ficción

'Akhar Sakin, el último habitante', vuelve a la venta

La trama de 'Akhar Shakin, el último habitante' "...se mueve con fluidez entre la verdad en el uso de palabras propias de lo velezano, pero sin abuso ni exceso, en el sabor con la presencia de comidas autóctonas, edificios, en el relato de batallas, conquistas y pérdidas... y la imaginación, con personajes en los que reconocemos temas y sentimientos tan reales como el orgullo, el honor, el deber, el amor, el poder y, sobre todo, ingenio con el desarrollo de las leyendas más conocidas de la zona que se reafirmarán y mantendrán en el ideario colectivo". De esta manera expresa la prologuista de la obra, Encarnación M. Navarro López, responsable del Museo de los Vélez, el contenido esencial de la nueva novela de Antonio Egea Martínez (1954), velezano afincado en Madrid, ingeniero de profesión y escritor de vocación, colaborador de Revista Velezana y del Museo velezano y que ya cuenta en su haber con otra novela (La tierra del arco iris, 2014), una experiencia fantástica para su autor y que obtuvo el favor de los lectores.

El protagonista, Alí, cuenta su historia en un documento inédito felizmente encontrado oculto en una cueva del Castellón. Gran parte del siglo XV pasa ante nuestros ojos mostrándonos la dura tierra de frontera entre el reino Nazarí y el murciano, Adelantado de Castilla. Entre la escarpada Velad al Hamar y la inexpugnable Lorca, en el valle del Guadalentín, discurren las algaradas y los vaivenes de la vida de aquellas gentes, entre batallas y sumisiones, traiciones y victorias, con amores y desengaños, vivencias y viajes que van del hoy al ayer mezclando aventuras actuales y pretéritas.

La visión gráfica que acompaña la obra une ambas épocas con una mezcla sutil de lo antiguo y lo moderno, de lo real y lo ficticio, de lo moro y lo cristiano.

La novela ha sido producida por el Museo Comarcal "Miguel Guirao" de Vélez Rubio en colaboración con el Centro de Estudios Velezanos (Ayto de Vélez Rubio), constituyendo el número 3 de su colección "Narrativa". La edición, que consta de 500 ejemplares y una presentación en pastas duras, ha sido ilustrada con casi 30 dibujos de Francisco Gutiérrez Sánchez (1956), velezano afincado en Málaga, profesor de dibujo jubilado que cuenta en su haber con la participación en varias exposiciones colectivas y ha retomado su actividad artística con esta obra literaria.

El volumen se puede adquirir en el Museo Comarcal Velezano.