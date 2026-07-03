Almería pone en marcha el nuevo Plan General que definirá el crecimiento de la ciudad durante las próximas décadas

El Ayuntamiento de Almería ha dado el pistoletazo de salida a la redacción del Avance del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el documento que marcará el desarrollo urbanístico de la capital en las próximas décadas y sustituirá al vigente planeamiento, aprobado en 1998.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha defendido la necesidad de adaptar el modelo de ciudad a los cambios experimentados en los últimos años y ha señalado que el nuevo planeamiento debe convertirse en una herramienta capaz de responder a retos como la llegada de la Alta Velocidad, la integración ferroviaria, la creación de suelo para vivienda y actividad económica, la mejora de la movilidad o la transición ecológica.

Uno de los pilares del proceso será la participación ciudadana. El Consistorio quiere que vecinos, colectivos, profesionales y agentes económicos puedan aportar ideas desde el inicio de la elaboración del documento, con el objetivo de construir un modelo de ciudad consensuado.

El equipo redactor elaborará primero un diagnóstico integral del municipio para analizar su situación actual y detectar necesidades y oportunidades. Ese estudio servirá de base para diseñar las diferentes alternativas que conformarán el Avance del PGOM, incorporando criterios de sostenibilidad, regeneración urbana, eficiencia energética y adaptación al cambio climático.

Además, el Ayuntamiento ha presentado la plataforma nuevoplangeneralalmeria.es, que se convertirá en el principal canal de información y participación durante todo el proceso. A través de este portal, la ciudadanía podrá consultar la evolución del proyecto, responder cuestionarios sobre vivienda, movilidad, medio ambiente o actividad económica y enviar propuestas y sugerencias. Los formularios estarán disponibles desde este viernes.

El proceso participativo también incluirá talleres, encuentros sectoriales, entrevistas y foros ciudadanos, cuya celebración está prevista a partir del próximo mes de septiembre. El objetivo es que el futuro PGOM no responda únicamente a criterios técnicos, sino también a las necesidades y prioridades de quienes viven y desarrollan su actividad en Almería.