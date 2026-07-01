Comienza el Almería de García Pimienta

Después del golpe emocional que supuso no lograr el ascenso a Primera División, la UD Almería no ha querido perder ni un segundo en comenzar a planificar la próxima campaña. Con el objetivo de volver a luchar por el ascenso, el conjunto rojiblanco ha tenido que dar carpetazo al pasado curso dejando muchos nombres en la actualidad de la entidad.

El más significativo ha sido la salida de Rubi. El técnico catalán ha concluido su segunda etapa en el club cumpliendo 188 partidos al frente del banquillo, lo que le ha convertido en el entrenador más longevo en la historia de la entidad. Inmediatamente después de ese anuncio se hizo oficial la llegada de García Pimienta como su relevo.

En cuanto a la plantilla, la incorporación en propiedad de Miguel de la Fuente, junto con las llegadas de Cipenga y Pulido, han sido los primeros en incorporarse al nuevo proyecto mientras que la renovación de Baptistao y la marcha de Centelles han completado los retoques iniciales.

Y por si la actividad no fuese lo suficientemente frenética, el club iniciará las obras de la 2ª fase del Estadio durante este mes si bien con algún cambio con respecto al plan inicial.

Todos estos asuntos y el sorteo del calendario 26/27 se analizan en esta "edición web" de Radioestadio Almería con Juan Antonio Manzano y Paco Burgos.