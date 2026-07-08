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CSIF denuncia una nueva agresión en la prisión de El Acebuche y reclama más medios de defensa

Tres funcionarios resultaron heridos al reducir a un interno violento. El sindicato exige la incorporación de aerosoles de acción adecuada, más personal y el traslado de al menos 50 reclusos.

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Centro Penitenciario de El Acebuche | ONDA CERO ALMERIA

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión a trabajadores del Centro Penitenciario El Acebuche, en Almería, y ha vuelto a reclamar más medios de defensa para los funcionarios de prisiones.

Según el sindicato, los hechos ocurrieron este martes cuando un interno del módulo 19 comenzó a provocar altercados con otros reclusos. Al comunicarle su traslado de celda, reaccionó de forma violenta e intentó huir, lo que obligó a varios funcionarios a reducirlo en una zona de reducidas dimensiones.

Como consecuencia de la intervención, tres trabajadores resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos en la enfermería del centro.

CSIF sostiene que este nuevo incidente evidencia la falta de medios materiales y humanos en la prisión almeriense. En este sentido, reclama la incorporación de aerosoles de acción adecuada, previstos en el Reglamento Penitenciario, para reducir el riesgo durante las intervenciones y minimizar lesiones tanto a funcionarios como a internos.

El sindicato también insiste en reforzar la plantilla del centro, cubrir la falta de personal sanitario y trasladar al menos 50 internos para aliviar la situación de masificación que, asegura, vive actualmente la prisión de El Acebuche.

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