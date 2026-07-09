Gabriel Amat pide al Gobierno que rectifique y mantenga la Guardia Civil en Roquetas junto a la Policía Nacional

Gabriel Amat ha reclamado al Gobierno que dé marcha atrás en la decisión de retirar a la Guardia Civil de Roquetas de Mar tras la llegada de la Policía Nacional. El alcalde considera que la implantación del nuevo cuerpo no debe implicar el cierre del cuartel ni la salida de los más de 180 agentes que prestan servicio en el municipio.

El regidor ha mostrado su malestar por una medida que, a su juicio, perjudica tanto a la plantilla como a los vecinos de una ciudad que supera los 110.000 habitantes. Además, ha criticado la incertidumbre que ha rodeado el proceso durante los últimos meses y ha defendido que todavía existe margen para modificar la decisión.

Amat ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a colaborar para que la Guardia Civil continúe en Roquetas. En este sentido, ha recordado que el Consistorio ya había ofrecido mejorar las instalaciones del actual acuartelamiento y ha asegurado que el municipio está dispuesto a facilitar los medios necesarios para mantener ambos cuerpos policiales.

El alcalde apuesta por un modelo de competencias compartidas entre Guardia Civil y Policía Nacional, similar al que ya existe en otros municipios andaluces. En su opinión, la convivencia de ambos cuerpos permitiría reforzar la seguridad ciudadana y responder mejor al crecimiento demográfico y a las necesidades de Roquetas de Mar.