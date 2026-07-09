La Guardia Civil cerrará el cuartel de Roquetas y reubicará a sus 180 agentes tras la llegada de la Policía Nacional

La Guardia Civil cerrará el Puesto Principal de Roquetas de Mar y reubicará a los 180 agentes destinados en la localidad una vez que la Policía Nacional asuma las competencias de seguridad ciudadana en el municipio, un proceso cuya implantación está prevista para finales de este año. La medida afectará también al Equipo Territorial de Policía Judicial y a los efectivos encargados de la seguridad del centro penitenciario de El Acebuche y de la Subdelegación del Gobierno en Almería.

La reorganización fue trasladada por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, y el coronel de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, durante una reunión con una representación de los agentes destinados en Roquetas. Según explicaron, la prioridad será facilitar una transición ordenada y minimizar el impacto que el cambio pueda tener tanto en el personal como en sus familias.

El plan contempla que una parte significativa de los efectivos pase a integrarse en el futuro acuartelamiento de Vícar, cuya construcción está prevista para 2029 y tendrá capacidad para unos 150 agentes. El resto será redistribuido entre diferentes unidades de la provincia, especialmente aquellas dedicadas al control fiscal y de fronteras, con el objetivo de reforzar la presencia operativa de la Guardia Civil en el litoral almeriense. Además, los municipios de Enix y Félix dejarán de depender del puesto de Roquetas para integrarse en la futura demarcación de Vícar.

Los agentes afectados cesarán en sus actuales destinos, aunque contarán con derecho preferente para optar a vacantes en unidades de la provincia por antigüedad o concurso de méritos. La Dirección General de la Guardia Civil también ha anunciado que estudiará alternativas para reducir el impacto residencial derivado de la reorganización, especialmente en relación con los pabellones oficiales.

Tras conocerse la decisión, la asociación profesional Jucil ha solicitado al Ministerio del Interior que frene el cierre del cuartel y mantenga un sistema de competencias compartidas entre Guardia Civil y Policía Nacional. La organización considera que retirar al instituto armado de un municipio que supera los 110.000 habitantes y presenta elevados índices de criminalidad supondría un "grave error operativo" y recuerda que este modelo de convivencia entre ambos cuerpos ya funciona en 25 municipios de Andalucía.

La reorganización ha generado el rechazo de distintas asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que mantienen convocada una concentración para protestar por el cierre del cuartel y la reubicación de la plantilla, mientras reclaman que el instituto armado continúe prestando servicio en Roquetas de Mar junto a la Policía Nacional.