CULTURA

Antonio Orozco retrasa su concierto en Almería para que el público pueda ver el España-Bélgica

Siente La Plaza + Music ha anunciado que el concierto de Antonio Orozco, previsto este viernes en la Plaza de Toros de Almería, comenzará una vez finalice el partido entre España y Bélgica del Mundial. Los asistentes podrán seguir el encuentro en una pantalla instalada dentro del recinto.

Onda Cero Almería

Almería |

Antonio Orozco se suma al cartel del Stone&Music Festival con un concierto en el Teatro Romano de Mérida el 6 de junio
Antonio Orozco se suma al cartel del Stone&Music Festival con un concierto en el Teatro Romano de Mérida el 6 de junio | EP - Archivo

La organización ha tomado esta decisión para que los asistentes no tengan que elegir entre animar a La Roja y disfrutar del directo de Antonio Orozco. De este modo, el espectáculo dará comienzo justo después del encuentro que enfrentará a España y Bélgica.

Además, las personas que dispongan de entrada para el concierto podrán acceder al recinto antes del inicio de la actuación y seguir el partido en una pantalla instalada en la Plaza de Toros de Almería, donde se celebrará el evento.

El propio Antonio Orozco ha querido dirigirse a sus seguidores con un mensaje en el que anima a vivir una tarde completa: primero apoyando a la selección española y, una vez finalice el partido, compartiendo con el público almeriense el concierto.

La actuación forma parte de la programación del ciclo Siente La Plaza + Music, que este verano reúne en la Plaza de Toros de Almería a algunos de los artistas más destacados del panorama musical nacional e internacional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid