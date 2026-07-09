Antonio Orozco retrasa su concierto en Almería para que el público pueda ver el España-Bélgica

La organización ha tomado esta decisión para que los asistentes no tengan que elegir entre animar a La Roja y disfrutar del directo de Antonio Orozco. De este modo, el espectáculo dará comienzo justo después del encuentro que enfrentará a España y Bélgica.

Además, las personas que dispongan de entrada para el concierto podrán acceder al recinto antes del inicio de la actuación y seguir el partido en una pantalla instalada en la Plaza de Toros de Almería, donde se celebrará el evento.

El propio Antonio Orozco ha querido dirigirse a sus seguidores con un mensaje en el que anima a vivir una tarde completa: primero apoyando a la selección española y, una vez finalice el partido, compartiendo con el público almeriense el concierto.

La actuación forma parte de la programación del ciclo Siente La Plaza + Music, que este verano reúne en la Plaza de Toros de Almería a algunos de los artistas más destacados del panorama musical nacional e internacional.