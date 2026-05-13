El Nobel de Física, Brian Schmidt, abrirá las XIV Jornadas Astronómicas de Almería

Almería volverá a ser el centro neurálgico del conocimiento del cosmos del 25 al 30 de mayo con las XIV Jornadas Astronómicas, volverá a mirar más allá del cielo de la mano de los mejores científicos y expertos en la materia. Una iniciativa respaldada por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, el Área de Cultura, Cine e Identidad de Almería de la Diputación Provincial y la Universidad de Almería, que volverá a contar con otro premio Nobel de Física, Brian Schmidt, y otros cuatro ponentes de gran nivel que ofrecerán un acercamiento divulgativo a la ciencia astronómica.

El programa consta de una conferencia diaria en el Teatro Apolo del 25 al 29 de mayo, con inicio a las 20.00 horas (el astrofísico y Premio Nobel Brian Schmidt, la astrofísica de la Agencia Espacial Europea Carole Mundell, el astrofísico del CSIC José M. Vílchez, el astrofísico del IAC John E. Beckman y el ingeniero aeronáutico de la Oficina de Defensa Planetaria Juan Luis Cano), una exposición del planetario portátil de Serón en el Patio de Luces de Diputación del 25 al 28 de mayo, y una noche de observación astronómica en la sede de la Asociación Orión –que este año celebró su 40º aniversario- el sábado, 30 de mayo. Todas las actividades de entrada libre hasta completar aforo.

En este sentido, el concejal de Cultura, Diego Cruz, ha asegurado que "la astronomía ha fascinado desde siempre a la Humanidad. Sin ir más lejos, hay que recordar cómo estuvimos todos pendientes de Artemis II, la expedición a la cara oculta de la luna el pasado abril; o cómo crece la expectación ante ese eclipse solar que se producirá el 12 de agosto, el primero de tres en apenas un año". Ha destacado así el gran nivel y reputación de las jornadas, "cumplen ya 14 años pero no lo hacen de cualquier manera, sino que son un auténtico referente científico de prestigio en la materia y haciendo de Almería un punto de interés para la ciencia y el conocimiento cada primavera".

Por su parte, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado "la importancia de estas jornadas como un espacio de divulgación científica abierto a la ciudadanía y dirigido a personas de todas las edades". Morales ha agradecido "el trabajo conjunto de todas las instituciones y de todas las entidades colaboradoras para acercar la astronomía a la sociedad", a la vez que ha recordado que la Diputación participa un año más con la instalación del Planetario Portátil de Serón en el Patio de Luces del Palacio Provincial, una actividad que, aunque gratuita, precisa inscripción previa y que permitirá disfrutar de una experiencia inmersiva en torno al conocimiento del universo. (Reservas en https://planetariodeseron.com/).

En el caso del vicerrector de Política Científica de la Universidad de Almería, José Antonio Sánchez, se ha mostrado orgulloso de poder presentar estas jornadas y ha indicado que "debemos ser conscientes de la relevancia de este evento para nuestra ciudad, dada la excepcionalidad de poder disfrutar de la presencia de las figuras científicas de primer orden que nos traen cada año y aprender de ellas". Por último, el vicerrector ha subrayado algunas de las actividades que se van a celebrar en el campus. "En la UAL nos ilusionaremos con los confines del universo de la mano del Premio Nobel de Física Brian Schmidt, que impartirá una conferencia y compartirá un almuerzo con la comunidad universitaria; así como con la ciencia de Carole Mundell, directora de Ciencia de la ESA, en un motivador desayuno con jóvenes personas investigadoras. Nuestras Jornadas Astronómicas son un orgullo para Almería y su universidad".

El coordinador de las Jornadas, Pedro San José, ha querido poner el foco en el público "que cada año llena las conferencias del Teatro Apolo y que nos dan esa energía extra para seguir planificando la siguiente edición. De hecho, ya os puedo avanzar que el próximo año contaremos con dos premios Nobel, un astrofísico y un físico. Y hay que poner en valor esto: los grandes descubridores de los hitos de la ciencia astrofísica en este siglo han estado en Almería".

Ciclo de conferencias (Teatro Apolo, 22.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo)

-Lunes, 25 de mayo. Brian Schmidt. Premio Nobel de Física. Astrofísico (Australia). 'Expansión acelerada del Universo y energía oscura'.

-Martes, 26 de mayo. Carole Mundell. Astrofísica (Inglaterra). Directora de Ciencia de la ESA (Agencia Espacial Europea). 'Satélites astronómicos de la ESA. Observaciones novedosas'.

-Miércoles, 27 de mayo. José M. Vílchez. Astrofísico del CSIC. Vicepresidente de la SEA (Sociedad Astronómica Española). 'La química de las galaxias: Historia de los elementos en el Cosmos'.

-Jueves, 28 de mayo. John E. Beckman. Astrofísico (La Laguna, Tenerife). Profesor emérito del CSIC: 'Los eclipses solares'.

-Viernes, 29 de mayo. Juan Luis Cano. Ingeniero aeuronáutico. Oficina de Defensa Planetaria (Agencia Espacial Europea). 'Cómo nos protegemos del impacto de asteroides'.

-Planetario Portátil de Serón (Almería). Lugar: Patio de Luces de Diputación Provincial de Almería, del 25 al 28 de mayo, ambos inclusive. Inscripciones gratuitas en la web https://planetariodeseron.com/.

-Noche de observación astronómica con la Asociación Orión. Sábado, 30 de mayo. En las instalaciones de Orión en Retamar con sus distintos telescopios y monitores. Picnic incluido, a partir de las 22.00 horas.