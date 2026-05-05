El Aeropuerto de Almería contará con 25 rutas este verano

El Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha participado en la V edición de las Jornadas de Conectividad Aérea, un encuentro consolidado como referente nacional para el impulso de la conectividad internacional y el desarrollo de nuevas rutas aéreas. Organizadas por Turespaña y Aena, las jornadas se celebraron los días 28 y 29 de abril en Reus (Tarragona).

Durante el encuentro, el Consistorio ha mantenido diversas reuniones de trabajo con un doble objetivo: por un lado, consolidar la presencia de las aerolíneas que ya operan en el aeropuerto de Almería, incentivando la ampliación de temporadas y frecuencias; y, por otro, explorar nuevas oportunidades con compañías aéreas para incorporar rutas inéditas.

De cara al próximo verano, el destino contará con 25 rutas hacia 11 países, operadas por 12 aerolíneas. Entre las novedades destacan nuevas conexiones nacionales, como Santander, e internacionales, como Liverpool.

Asimismo, se consolida la ampliación de temporadas por parte de compañías como Jet2, que en 2026 operará ya durante todo el mes de abril. También repiten aerolíneas como Binter (Las Palmas de Gran Canaria), Transavia (Rotterdam), Ryanair (Bruselas) o Smartwings (Praga). A ello se suma el incremento de frecuencias, como en el caso de Vueling con Barcelona, que pasará de 4-5 vuelos semanales a entre 8 y 9 durante el verano.

La operativa se completa con una destacada programación de vuelos chárter, que traerán turistas a la ciudad a través de touroperadores de países como Eslovaquia, Polonia, Islandia, Hungría o Portugal.

Las jornadas han reunido a representantes institucionales, destinos turísticos, aerolíneas nacionales e internacionales, asociaciones sectoriales y empresas tecnológicas, poniendo de relieve la importancia de la colaboración público-privada como motor de competitividad en el sector turístico.

Entre los participantes han destacado organizaciones como IATA, ALA y Amadeus, así como fabricantes como Airbus y aerolíneas como IAG, Vueling, Iberia, Jet2, Volotea o Binter.

Desde su creación en 2022, este foro se ha consolidado como una herramienta estratégica para el desarrollo de nuevas rutas aéreas, facilitando la conexión entre oferta y demanda y contribuyendo a mejorar la competitividad turística. En este sentido, Turespaña y Aena refuerzan su papel como impulsores de la conectividad aérea y del modelo turístico español, apostando por un sector más sostenible, eficiente y orientado a resultados.