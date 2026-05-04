Agroturismo Universitario en Roquetas

'Agroturismo con raíces y futuro: sembrando experiencias'

Roquetas acogerá del 29 de junio al 1 de julio, este Curso de Verano de la Universidad de Almería

El evento se concibe como un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión para aprender a cultivar territorio, identidad y futuro a través del agroturismo como una de las vías más sólidas, innovadoras y sostenibles en el desarrollo del medio rural. La propuesta ofrece una visión integral que combina reflexión, conocimientos prácticos y análisis de experiencias reales, orientada tanto a personas que ya desarrollan su actividad en el sector como a quienes desean emprender o trabajar en el ámbito del turismo rural.

El programa aborda el agroturismo no solo como una actividad económica, sino como una herramienta de transformación social capaz de generar empleo local, diversificar rentas, fijar población y reforzar la identidad cultural de los territorios. De esta manera, presta especial atención a la sostenibilidad ambiental, promoviendo prácticas respetuosas con el entorno, la conservación del paisaje agrario y la valorización de la biodiversidad como elementos centrales de la experiencia turística.

Un eje transversal del curso es la igualdad de género y el reconocimiento del papel fundamental de las mujeres rurales, visibilizando su liderazgo en iniciativas de agroturismo y su capacidad para dinamizar las comunidades locales.

Además, se adquirirán competencias para crear proyectos de agroturismo auténticos, viables y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El número de plazas de alumnos está limitado a 30.

Más información: https://www.ual.es/

Además, Semana de Canteros y Caciques en Macael; Congreso Smart Levante en Huércal Overa; Fiestas Virgen de Fátima en Tíjola,...

De lunes a viernes a las 12,50 h, Pepe Ballesteros le pone a la vida sal de salir