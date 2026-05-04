En libertad los 7 detenidos por drogar y retener para robar a un vecino en Roquetas de Mar

Las siete personas detenidas por presuntamente haber mantenido encerrado durante 13 días a un hombre de 60 años, al que habrían suministrado fármacos y sustancias estupefacientes para reducir su capacidad de reacción y sustraerle unos 40.000 euros mediante transferencias, han quedado en libertad con medidas cautelares tras comparecer ante la autoridad judicial competente en Roquetas de Mar.

Así lo ha señalado el sargento primero de la Guardia Civil, Enrique Manzano, ha descrito como muy deficientes las condiciones en las que fue encontrado el afectado, y ha indicado que los implicados contaban con antecedentes por delitos contra el patrimonio.

El agente ha explicado que fue un familiar directo de la víctima quien logró dar con su paradero en un punto de distribución de drogas, después de que la Policía Local alertara al encontrar el vehículo del afectado estacionado en la calle, en las inmediaciones del lugar donde permanecía retenido.

Durante el periodo en el que estuvo privado de libertad, los sospechosos le habrían administrado distintas sustancias para impedir que pudiera oponerse o pedir ayuda, anulando así su capacidad de decisión.

Además, habrían modificado las credenciales de acceso a su banca digital con el fin de operar en sus cuentas, llegando a realizar cerca de 170 movimientos con los que extrajeron unos 40.000 euros en aproximadamente dos semanas. Para ello, utilizaron tanto transferencias como sistemas de pago inmediato.

Desde la Guardia Civil se ha indicado que el hombre fue abordado en una zona considerada conflictiva, a la que había acudido por iniciativa propia con la intención de prestar ayuda a personas en situación vulnerable, circunstancia de la que se habrían aprovechado los investigados.

En el registro efectuado en el inmueble se localizaron diversas sustancias, entre ellas anfetaminas, derivados de cocaína, así como medicamentos como metadona y trazodona. También se incautaron un arma de aire comprimido, una defensa extensible y varias armas blancas de gran tamaño.

A los implicados se les atribuyen delitos como integración en grupo criminal, detención ilegal, tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación y blanqueo de capitales.

Los siete investigados, a quienes también se relaciona con otros hechos delictivos vinculados al robo de herramientas y materiales en obras, fueron puestos a disposición judicial el pasado 17 de abril. Tras su comparecencia, se decretó su puesta en libertad provisional.