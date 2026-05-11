17-M

Por Andalucía pelea por el escaño que le otorga la encuesta de Sigma 2 en Almería

María Jesús Amate, candidata de Por Andalucía en Almería, analiza la actualidad política en Onda Cero tras el mitin de Maíllo

Onda Cero Almería

Almería |

La candidata de Por Andalucía en Almería, María Jesús Amate, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para abordar la situación política actual en la provincia y las propuestas de su formación de cara a los próximos comicios.

Pone el foco en la defensa de los servicios públicos, la vivienda y la necesidad de reforzar las políticas sociales en Andalucía.

Apuesta por la agricultura y el futuro del agua en la provincia de Almería, con la promesa de un banco público de agua que evite la especulación con este bien.

Además, María Jesús Amate insiste en la necesidad de apostar por medidas que frenen la precariedad laboral y mejoren las infraestructuras y servicios en la provincia de Almería, especialmente en materia sanitaria y educativa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer