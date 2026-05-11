Por Andalucía pelea por el escaño que le otorga la encuesta de Sigma 2 en Almería

La candidata de Por Andalucía en Almería, María Jesús Amate, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para abordar la situación política actual en la provincia y las propuestas de su formación de cara a los próximos comicios.

Pone el foco en la defensa de los servicios públicos, la vivienda y la necesidad de reforzar las políticas sociales en Andalucía.

Apuesta por la agricultura y el futuro del agua en la provincia de Almería, con la promesa de un banco público de agua que evite la especulación con este bien.

Además, María Jesús Amate insiste en la necesidad de apostar por medidas que frenen la precariedad laboral y mejoren las infraestructuras y servicios en la provincia de Almería, especialmente en materia sanitaria y educativa.