MUSICA

Aitana inicia su gira en Roquetas de Mar y revoluciona Almería entera

El ayuntamiento anuncia un servicio de lanzaderas para evitar el colapso en los accesos al Antonio Peroles y en breve anunciara un nuevo recinto para este tipo de eventos multitudinarios en Roquetas

Onda Cero Almería

Almería |

Roquetas de Mar vivirá este sábado 9 de mayo uno de los eventos musicales más esperados del año con la actuación de Aitana, que dará el pistoletazo de salida a su gira Cuarto Azul World Tour 2026. El concierto tendrá lugar en el Estadio Municipal Antonio Peroles a partir de las 22:00 horas, convirtiendo a la localidad almeriense en el inicio oficial de esta ambiciosa gira internacional.

Ante la gran afluencia de público prevista, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha de un servicio especial de autobuses lanzadera con el objetivo de facilitar los desplazamientos y evitar problemas de tráfico y aparcamiento en la zona del recinto. Según la información difundida, estos autobuses conectarán puntos clave del municipio con el lugar del concierto durante toda la tarde y tras la finalización del espectáculo.

El servicio comenzará a operar desde las horas previas al concierto, permitiendo a los asistentes acceder cómodamente al estadio. Asimismo, se mantendrá activo al término del evento para garantizar una salida ordenada y segura del público.

Con este dispositivo especial, el consistorio busca mejorar la movilidad durante una jornada que se prevé multitudinaria, reforzando además la seguridad y la organización de uno de los conciertos más destacados del calendario musical en Andalucía este 2026.

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