MOVILIDAD

Propuesta de creación de la 'Zona Naranja' de estacionamientos en verano en Roquetas

La idea la lanza el concejal Pepe Montoya para controlar la saturación de vehículos foráneos en las áreas turísticas del municipio

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Llega a Roquetas la sugerencia de creación de 'Zonas Naranjas' para organizar el exceso de automóviles durante el verano.

La hace la formación política Almería Avanza, desde la oposición en el Consistorio, atendiendo quejas de vecinos y empresarios.

Sería la aplicación local de una medida que se aplica ya en muchos destinos turísticos españoles.

Gratuita para los domiciliados en Roquetas y de pago para los visitantes ocasionales.

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El dinero recaudado se destinaría o servicios públicos.

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